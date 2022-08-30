《經濟通通訊社３０日專訊》招商蛇口（深：００１９７９）發布半年報告，２０２２年半

年度實現營業收入為５７５﹒６３億元（人民幣．下同），同比增長２８﹒９％；歸母淨利潤

１８﹒８７億元，同比下降５５﹒６１％。期內，招商蛇口基本每股收益為０﹒１６元╱股，較

去年同期的０﹒４７元╱股下降了６５﹒９６％。

銷售方面，１－６月累計實現簽約銷售面積４８７﹒５１萬平方米，同比減少３６﹒７１％

；簽約銷售金額１１８８﹒２７億元，同比減少３２﹒８６％。

獲取土地方面，上半年累計獲取土地２７宗，主要聚焦於上海、北京等一線城市以及杭州、

蘇州等長三角重點城市。上半年包括招拍掛、收併購含住宅性質的土地支出及收併購含住宅項目

的土地成本權益支出２３３億元。

招商蛇口在半年報中解釋，公司房地產項利目竣工交付並結轉的面積同比增長，但受市場下

行影響，房地產業務結轉毛利率同比下降，結轉毛利同比減少；加上落實國家相關房租減免政策

要求減免商戶租金，以及轉讓子公司產生投資收益同比減少，三個原因導致歸母淨潤減少。

招商蛇口跌０﹒３４％，報１４﹒５元。（ｄｗ）



