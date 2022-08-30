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AH股新聞

30/08/2022 10:31

《Ａ股焦點》招商蛇口微跌，結轉毛利下降致上半年少賺五成五

　　《經濟通通訊社３０日專訊》招商蛇口（深：００１９７９）發布半年報告，２０２２年半
年度實現營業收入為５７５﹒６３億元（人民幣．下同），同比增長２８﹒９％；歸母淨利潤
１８﹒８７億元，同比下降５５﹒６１％。期內，招商蛇口基本每股收益為０﹒１６元╱股，較
去年同期的０﹒４７元╱股下降了６５﹒９６％。
　　銷售方面，１－６月累計實現簽約銷售面積４８７﹒５１萬平方米，同比減少３６﹒７１％
；簽約銷售金額１１８８﹒２７億元，同比減少３２﹒８６％。
　　獲取土地方面，上半年累計獲取土地２７宗，主要聚焦於上海、北京等一線城市以及杭州、
蘇州等長三角重點城市。上半年包括招拍掛、收併購含住宅性質的土地支出及收併購含住宅項目
的土地成本權益支出２３３億元。
　　招商蛇口在半年報中解釋，公司房地產項利目竣工交付並結轉的面積同比增長，但受市場下
行影響，房地產業務結轉毛利率同比下降，結轉毛利同比減少；加上落實國家相關房租減免政策
要求減免商戶租金，以及轉讓子公司產生投資收益同比減少，三個原因導致歸母淨潤減少。
　　招商蛇口跌０﹒３４％，報１４﹒５元。（ｄｗ）
　

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