《經濟通通訊社３０日專訊》保利發展（滬：６０００４８）發布中期年報，上半年淨利同

比增５﹒１１％，半年耗資６０７億元（人民幣．下同）拿地。公司同日公告，擬發行不超過

９９億元公司債券，用於償還有息債務、補充流動資金、項目建設、收購地產項目及適用的法律

法規允許的其他用途。



＊半年淨利增長５％至１０８億元，拿地金額６０７億元＊



財報顯示，保利發展上半年實現營業總收入１１０７﹒６３億元，同比增長２３﹒１％；實

現淨利潤１４９﹒２４億元，同比增長１﹒６％；歸母淨利潤１０８﹒２６億元，同比增長

５﹒１１％。

報告期內，公司毛利率為２５﹒５５％，同比下降６﹒９５個百分點，與行業下行趨勢一致

。淨利率為１３﹒４７％，同比降２﹒８５個百分點。

今年上半年，保利發展實現簽約金額２１０２﹒２１億元，同比下降２６﹒２９％。在新增

項目方面，上半年拓展項目３７個，新增容積率面積４１２萬平方米，拓展金額６０７億元。

保利發展並公布，「三道紅線」保持綠檔，至６月３０日扣除預收款的資產負債率為

６６﹒４５％、淨負債率為６４﹒１４％、現金短債比為１﹒４１；實現回籠金額１９９５億元

，回籠率為９４﹒９％。同時保證合理資金儲備，在手貨幣資金１５７１億元，佔總資產比重為

１１％。

保利發展早段微升０﹒５％，報１６﹒７元。（ｄｗ）

