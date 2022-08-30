《經濟通通訊社３０日專訊》投資價值研究報告作為註冊制新股定價中的重要參考材料，其

獨立性一直為市場所詬病。不過，據多間內媒報道，中國證券業協會近日組織起草了《證券公司

提供投資價值研究報告執業行為規範（徵求意見稿）》，對ＩＰＯ承銷團成員撰寫投價報告、分

析師跨牆管理、分析師與投行部門交流等提出要求，明確了八類禁止行為，以防止相關利益方對

分析師施加壓力。

《規範》明確的禁止行為包括：要求證券分析師根據指定行業進行估值比較；干擾證券分析

師對盈利預測的假設判斷，要求證券分析師參考發行人、投行業務部門人員或任何第三方的預測

結果進行盈利預測；向證券分析師提出估值範圍的要求；對投價報告的估值方法、估值參數、可

比公司選擇等內容提要求，干擾證券分析師獨立做出估值結論；以其他承銷商意見、戰略配售對

像意見等第三方意見為借口，要求證券分析師調整估值結論；在報告完成之前向證券分析師詢問

報告盈利預測和估值結論，或索要含有估值結論的財務模型；通過研究部門主管、投價報告質量

及合規審核人員間接影響分析師的分析與結論；其他任何可能影響分析師獨立判斷的行為。

《規範》對分析師跨牆管理、分析師與投行部門的交流作出了明確的規範要求，並規定投行

部門人員與證券分析師可以就分析師跨牆參與的ＩＰＯ項目的基本情況進行交流，但不得就分析

師的盈利預測與估值等投資分析內容進行交流。上述交流必須有合規部門人員陪同或參加。

根據《規範》，參與跨牆的證券分析師一經確認，不得隨意調整。如證券分析師在跨牆期間

離職，應繼續遵守信息隔離牆行為規範，遵守保密義務，不得泄露和使用跨牆後獲知的敏感信息

，不得利用該信息發布證券研究報告、獲取非法利益或從事內幕交易等違規行為，直至敏感信息

已公開或不再具有重大影響為止。（ｌｃ）

