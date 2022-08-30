《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院召開第十次全國深化「放管服」改

革電視電話會議。國務院總理李克強在會上表示，二季度經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經

濟恢復基礎任務繁重，針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力有效

。同時加大「放管服」改革力度。要把這些政策落到位，不懈推進「放管服」改革，著力穩住經

濟大盤、穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間。

李克強說，今年以來，一方面運用適度規模財政貨幣政策加大宏觀調控力度，另一方面持續

深化「放管服」改革增強發展內生動力，兩者相輔相成，是應對衝擊、推動經濟持續前行的重要

舉措。堅持以「放管服」改革破發展難題、優營商環境，用「放管服」改革辦法提升宏觀政策效

能，通過退稅減稅降費直達機制幫扶各類市場主體。深化「放管服」改革是為市場主體「改良土

壤」，創新實施宏觀政策是「澆水施肥」，兩者結合產生倍增效應，經濟頂住下行壓力、運行在

合理區間，又沒有搞大水漫灌，保持了物價平穩。



＊目前市場主體１﹒６億多戶、比十年前增加近２倍＊



李克強說，「放管服」改革實際是放開搞活、促進公平競爭，給群眾經商辦企業更多自由和

便利。「放管服」改革重在培育和壯大市場主體，既符合目標又好於預期的是目前市場主體

１﹒６億多戶、比十年前增加近２倍，其中個體工商戶１億多戶。眾多大中小市場主體融通發展

，支撐了經濟總量翻番、財政收入增加近一倍，承載了就業創業基本盤。退稅減稅降費也涵養了

稅源，新辦市場主體近些年累計繳稅遠高於同期減稅。政府刀刃向內刪繁除弊，重點放開製造業

和一般服務業，守住安全底線。簡政不減責，加強和創新監管，反對壟斷，維護公平競爭。建設

法治政府，政府的權力邊界就是法律法規，維護市場主體和群眾合法權益，保護合法產權。優化

和再造政務服務，努力讓群眾和企業辦事不求人少跑腿。「放管服」改革激發了市場活力和社會

創造力。

