《經濟通通訊社３０日專訊》據《證券日報》統計，今年８月以來，至少有４２隻權益基金

發布關於暫停或限制大額申購業務的信息。其中包括信澳先進智造股票基金、中庚小盤價值股票

基金、廣發價值領先、廣發多策略混合基金等。

上述公募基金發布的暫停或限制大額申購的相關公告普遍提到，基金公司限購的原因是為了

維護基金份額持有人利益，保障基金平穩運作，保證基金業績和規模良性成長。

業內人士指，此前有市場認為，基金限購與市場行情存在關係。但隨著公募基金持續發展，

基金暫停或恢復大額申購的原因不能一概而論，愈來愈多的基金經理會適時對基金規模進行主動

限制。短期來看，限購是基金經理對自身能力的把控，這是一種負責任的行為；從長期來看，這

是在保護基民利益，也是基金業績和規模在良性成長過程中實現「雙豐收」的保障。

除上述原因外，基金選擇暫停或調整申購業務的原因還包括以下幾類：一是基金產品在轉型

期間，為辦理份額結轉而暫停申購，以實現基金平穩轉型；二是以定期開放方式運作的基金，會

在開放期最後一日的下一個工作日起暫停辦理申購、贖回及轉換業務，直至下一個開放期；三是

ＱＤＩＩ（合格境內機構投資者）基金會根據境外主要投資場所的節假日休市安排而暫停申購。

這三類暫停辦理大額申購業務的情況持續時間較為短暫，最短時長僅為一日。（ｌｃ）

