《經濟通通訊社３０日專訊》中國和美國宣布達成中概股公司審計底稿檢查的初步協議後，
仍對協議細節有不同表述，美國證券交易委員會（ＳＥＣ）隔晚發布了相關的十三條問答，其中
問及如果中國當局認為敏感信息，協議如何處理？ＰＣＡＯＢ可以看到哪些材料？ＳＥＣ對此回
應稱，美方可查看未經編輯的所有審計文件，不允許中方出於任何原因隱瞞或編輯審計文檔中包
含的信息。
ＳＥＣ指出，美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）和中國當局都認同有達成協議的
必要。不過，如果外國發行人想要進入美國公開資本市場，他們就需要遵守美國的法律和要求，
包括與會計、審計和審計檢查及調查相關的要求。無論發行人是來自國外還是國內，投資者都需
要能夠信任數字。
此外，ＰＣＡＯＢ的檢查員需前往中國內地或香港進行調查。ＳＥＣ稱，如果ＰＣＡＯＢ繼
續被禁止對在ＰＣＡＯＢ註冊的內地和香港會計師事務所進行全面檢查，則２００多家中國公司
將面臨交易禁令並可能在美國被摘牌。
ＳＥＣ表示，ＰＣＡＯＢ檢查的下一步安排是將通知審計公司其檢查計劃，包括具體的業務
。ＰＣＡＯＢ檢查員將於９月中旬前在香港開始他們的檢查工作。ＰＣＡＯＢ已向中國的審計公
司發出了文件要求，作證通知也已發送給證人。這些審計公司必須及時通過中國證監會向
ＰＣＡＯＢ提交所要求的文件，以便ＰＣＡＯＢ的檢查員可對審計文件進行檢查，且調查人員將
能夠在香港會詢問證人並收集證詞。（ｊｔ）
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