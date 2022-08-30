《經濟通通訊社３０日專訊》胡潤研究院今日於廣州發布《２０２２年中全球獨角獸榜》

（Ｇｌｏｂａｌ Ｕｎｉｃｏｒｎ Ｉｎｄｅｘ ２０２２ Ｈａｌｆ－Ｙｅａｒ

Ｒｅｐｏｒｔ），列出了全球成立於２０００年之後，截止２０２２年６月３０日，價值１０億

美元以上的非上市公司。

２０２２年全球獨角獸的企業數量中，美國仍然領先，增加了１３８家，達到６２５家，接

近全球獨角獸總數的一半；中國以３１２家位居第二，增加了１１家；印度以６８家保持第三，

增加了１４家；英國以４６家排名第四，增加了７家。德國以３６家排名第五，增加了１０家。

在全球獨角獸榜的前十名中，抖音以１﹒３萬億元（人民幣．下同）的估值保住了全球價值

最高的獨角獸頭銜，但估值下降了４３％。總部深圳的微眾銀行、北京的京東科技分別以

２２００億元和２０００億元的估值躋身全球十大獨角獸之列。總部倫敦的金融科技公司

ｃｈｅｃｋｏｕｔ﹒ｃｏｍ以１９００億元的估值晉升前十，增長了９００億元。

胡潤研究院在全球共找到１３１２家獨角獸企業，分布在４８個國家，２５９個城市。平均

而言，這些公司成立於八年前，即２０１４年。８０％銷售軟件和服務，只有２０％銷售實體產

品。５２％是Ｂ２Ｂ企業，４８％直接面向消費者。受獨角獸企業影響最大的行業是金融服務、

企業管理、醫療健康和零售。全球獨角獸企業總價值２７﹒９萬億元人民幣，超過德國一年的

ＧＤＰ。



＊阿里孵化最多的中國獨角獸，其次是吉利＊



中國十大獨角獸方面，排名第一至五的分別為抖音、螞蟻集團、Ｓｈｅｉｎ、微眾銀行及京

東科技，第六至第十位的分別為菜鳥網絡、小紅書、大疆、聯影醫療及元氣森林。

阿里（０９９８８）孵化最多的獨角獸，共有５家；其次是吉利，有４家；京東

（０９６１８）、廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）和百度（０９８８８）分別有

３家。其中廣汽是國企，它孵化的３家獨角獸是新能源汽車品牌廣汽埃安、新能源公司巨灣技研

和移動出行品牌如祺出行。

在中國，廣州是這半年獨角獸企業數量增長最快的城市。廣州還是全球新增獨角獸數量最多

的三個城市之一。（ｊｔ）



胡潤百富《２０２２年中全球獨角獸榜》前十名

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公司 估值 估值變化 行業 總部

抖音 １３４００ －１００５０ 社交媒體 北京

ＳｐａｃｅＸ ８４００ ＋１６８０ 航天 洛杉磯

螞蟻集團 ８０００ －２０１０ 金融科技 杭州

Ｓｔｒｉｐｅ ４１００ －２２３０ 金融科技 舊金山

Ｓｈｅｉｎ ４０００ ＋２６８０ 電子商務 廣州

幣安Ｂｉｎａｎｃｅ ３０００ ＋２０１０ 區塊鏈 馬其他

Ｄａｔａｂｒｉｃｋｓ ２５００ ０ 大數據 舊金山

微眾銀行 ２２００ ＋２００ 金融科技 深圳

京東科技 ２０００ ０ 數字科技 北京

Ｃｈｅｃｋｏｕｔ﹒ｃｏｍ １９００ ＋８７０ 金融科技 倫敦

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