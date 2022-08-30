《經濟通通訊社３０日專訊》中國物流與採購聯合會公布，１－７月，全國社會物流總額約

１９０萬億元（人民幣．下同），按可比價格計算，同比增長３﹒１％，增速與１－６月份基本

持平；當月增長３﹒３％，比６月小幅回落０﹒３個百分點。但也要注意到，７月份以來多地出

現散發疫情，疊加局地高溫、洪澇等不利因素，物流需求經濟恢復勢頭邊際放緩，鞏固回升的基

礎仍需加力。

期內，物流業總收入７﹒２萬億元，同比增長６％，增速比上半年小幅回落０﹒１百分點，

但仍保持較快增長。１－７月份，全社會貨運量降幅比１－６月份收窄０﹒１個百分點。

從結構看，工業製造業物流支撐作用突出。１－７月份，工業品物流總額同比增長３﹒５％

，增速比１－６月份加快０﹒１個百分點。７月份增長３﹒８％，總體延續５月以來恢復態勢，

支撐作用顯著。汽車製造等重點行業供應鏈恢復暢通穩定，光伏產業等高技術製造物流需求增速

持續保持高速增長，繼續發揮引領帶動作用。７月份，汽車製造物流需求同比增長超過２０％，

增速較上月加快５個百分點以上，回升態勢明顯。高技術製造同比增長約６％，增速持續領跑。



＊首七月進口物流總額降７﹒１％＊



進口物流量降幅有所收窄。近期大宗商品市場價格波動中有所回落，價格因素對進口支撐作

用減弱，進口物流總體下降。１－７月進口物流總額同比下降７﹒１％，降幅較上半年收窄

０﹒２個百分點；７月當月下降５﹒８％，降幅收窄６﹒２個百分點。從進口數量來看，與上半

年數據相比大宗商品方面，鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤等進口物流量同比下降；消費領域

的肉類、美容化妝品及洗護用品等則略有改善。

民生消費物流需求保持平穩增長。１－７月，單位與居民物品物流總額同比增長２﹒７％，

增速與１－６月份基本持平。全社會實物商品網上零售額同比增長５﹒７％，增速比１－６月份

加快０﹒１個百分點。與網購密切相關的郵政快遞業務同步回升，據國家郵政局數據，７月份快

遞業務量完成９６﹒５億件，同比增長８％。（ｗｌ）

