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AH股新聞

30/08/2022 09:44

《行業數據》７月社會物流總額增速回落至３﹒３％，鞏固仍需加大

　　《經濟通通訊社３０日專訊》中國物流與採購聯合會公布，１－７月，全國社會物流總額約
１９０萬億元（人民幣．下同），按可比價格計算，同比增長３﹒１％，增速與１－６月份基本
持平；當月增長３﹒３％，比６月小幅回落０﹒３個百分點。但也要注意到，７月份以來多地出
現散發疫情，疊加局地高溫、洪澇等不利因素，物流需求經濟恢復勢頭邊際放緩，鞏固回升的基
礎仍需加力。
　　期內，物流業總收入７﹒２萬億元，同比增長６％，增速比上半年小幅回落０﹒１百分點，
但仍保持較快增長。１－７月份，全社會貨運量降幅比１－６月份收窄０﹒１個百分點。
　　從結構看，工業製造業物流支撐作用突出。１－７月份，工業品物流總額同比增長３﹒５％
，增速比１－６月份加快０﹒１個百分點。７月份增長３﹒８％，總體延續５月以來恢復態勢，
支撐作用顯著。汽車製造等重點行業供應鏈恢復暢通穩定，光伏產業等高技術製造物流需求增速
持續保持高速增長，繼續發揮引領帶動作用。７月份，汽車製造物流需求同比增長超過２０％，
增速較上月加快５個百分點以上，回升態勢明顯。高技術製造同比增長約６％，增速持續領跑。
　
＊首七月進口物流總額降７﹒１％＊
　
　　進口物流量降幅有所收窄。近期大宗商品市場價格波動中有所回落，價格因素對進口支撐作
用減弱，進口物流總體下降。１－７月進口物流總額同比下降７﹒１％，降幅較上半年收窄
０﹒２個百分點；７月當月下降５﹒８％，降幅收窄６﹒２個百分點。從進口數量來看，與上半
年數據相比大宗商品方面，鐵礦砂及其精礦、原油、煤及褐煤等進口物流量同比下降；消費領域
的肉類、美容化妝品及洗護用品等則略有改善。
　　民生消費物流需求保持平穩增長。１－７月，單位與居民物品物流總額同比增長２﹒７％，
增速與１－６月份基本持平。全社會實物商品網上零售額同比增長５﹒７％，增速比１－６月份
加快０﹒１個百分點。與網購密切相關的郵政快遞業務同步回升，據國家郵政局數據，７月份快
遞業務量完成９６﹒５億件，同比增長８％。（ｗｌ）

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