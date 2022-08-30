《經濟通通訊社３０日專訊》今年以來ＬＰＲ已多次壓降，銀行實際貸款利率不斷下行。貸

款是銀行最重要的生息資產，一旦利率下行，難免會對銀行息差構成壓力。此外，債券市場利率

也持續下行，銀行通過配置金融資產獲取的收益也隨之下滑。事實上，多間內銀近期在半年度業

績說明會上關注到「息差」的話題。銀行管理層們紛紛直言，穩息差面臨壓力。還有銀行表態，

下半年仍然把穩息差作為經營的第一個主題。

據《證券日報》引述中信證券首席經濟學家明明表示，在資產端收益率下行的背景下，穩息

差需要更多從負債端發力。明明認為，關鍵在於從存款利率市場化著手。近期居民儲蓄意願較高

，可以方便銀行控制攬儲成本；同業存單利率低位運行，結構性存款等相對高息存款產品的結構

與收益率更易控制，都有助力銀行降低負債端成本壓力。



＊平安證券：銀行資產端定價仍處下行通道＊



展望後市，平安證券在研報中表示，在經濟增速下行壓力加大的背景下，在降低實體經濟融

資成本的要求下，預計未來銀行資產端定價仍將處於下行通道，負債端成本也面臨上升壓力，未

來銀行業將整體面臨息差收窄的可能。

不過在明明看來，未來銀行息差面臨的下行壓力有限且可控。他指出，目前短端市場利率已

處在較低水平，在「寬信用」政策實施後，流動性淤積的情況將得到緩解，資金利率將向政策利

率回歸；另外，現有的流動性環境很難支撐長端利率進一步下行，短期內或將維持震盪。若後續

ＬＰＲ進一步調降，信貸明顯好轉，債市利率有望震盪上行。（ｗｌ）

