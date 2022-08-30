《經濟通通訊社３０日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）河北雄安分行

近日通過「雄安新區建設資金管理區塊鏈信息系統」，成功落地數字人民幣穿透支付業務，實現

了數字人民幣在新區區塊鏈支付領域應用場景新突破，該成就在全國尚屬首例。

該筆業務由分包企業通過區塊鏈系統向總包企業發起農民工工資支付申請，並將農民工姓名

、數字錢包編號、身份證號、發放金額等信息上鏈存證，總包企業根據鏈上資金申請，通過智能

合約技術，將工資款以數字人民幣形式，從總包企業的數字錢包流轉至分包企業的數字錢包，最

終穿透支付至農民工個人的數字錢包。在工資款支付過程中，分包企業僅有查詢權限，無法截流

、挪用工資款。

據介紹，該業務通過區塊鏈系統「穿透式」發放，極大簡化了中間發放環節，顯著提升工資

發放效率，避免分包企業拖欠、克扣工資款，從而保障農民工的合法權益。

下一步，新區改革發展局、財政支付中心和人民銀行雄安營管部將推動數字人民幣和區塊鏈

系統的交互，實現支付的安全與便捷；二是提升數字人民幣在支付中對企業和個人信息的隱私保

護、貨幣防偽等功能；三是完善數字人民幣生態體系建設，搭建更多普惠性、可行性、適用性場

景。（ｗｌ）

