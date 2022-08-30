《經濟通通訊社３０日專訊》財政部網站今日刊登《上半年中國財政政策執行情況報告》稱

，下一步將加大宏觀政策調節力度，謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節奏、適時加力。將常

態化開展專項債券資金使用管理核查，嚴格執行專項債券負面清單管理要求，確保資金依法合規

使用。合理測算分地區債務限額，控制高風險地區新增地方政府債務限額規模。加強財政與貨幣

政策聯動，支持政策性開發性金融工具落地，實現擴大有效投資、帶動就業、促進消費的綜合效

應。

財政部表示，將拓寬市場化就業渠道，通過社保補貼、創業貸款、稅費減免等鼓勵企業吸納

就業，落實引導畢業生到基層就業的優惠政策，千方百計穩定和擴大就業。繼續保障養老金按時

足額發放，做好義務教育、基本醫療、基本住房等民生工作。預計全年退稅減稅約２﹒６４萬億

元人民幣，其中留抵退稅約１﹒６４萬億元人民幣。



＊加強重大戰略任務財力保障＊



報告還透露，２０２２年分兩批儲備專項債券項目７﹒１萬個，上半年已發行的新增專項債

券共支持超過２﹒３８萬個項目。

下半年，將加強重大戰略任務財力保障。持續推動突破重點領域卡脖子關鍵核心技術，支持

企業加強技術研發攻關，不斷提升科技創新能力。落實好支持京津冀協同發展、粵港澳大灣區建

設、黃河流域生態保護和高質量發展、海南自由貿易港建設等相關財稅政策，促進區域協調發展

。支持大力發展可再生能源，支持做好能源保供穩價工作。健全應急保障機制，完善國家儲備體

系和市場調節機制等。（ｗｌ）

