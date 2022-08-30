《經濟通通訊社３０日專訊》美聯儲預計將在９月加速縮表，美股繼續下行，人民幣繼續貶

值，但滬深股市今早開市未見異動，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０２％，報

３２４０﹒１８點，深綜指高開０﹒０１％，石油股造好，煤炭、燃氣股走低。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８０２，較上個交易日跌１０４點子，

錄兩連貶，續創２０２０年８月２８日以來兩年新低，不過仍強於市場預期。

在７月各項經濟數據出爐後，國務院總理李克強多次強調要「鞏固經濟恢復基礎」，在昨日

召開的國務院電視電話會議上，李克強稱第二季經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基

礎任務繁重，針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力有效。他強調

要把這些政策落到位，不懈推進「放管服」改革，著力穩住經濟大盤、穩就業穩物價，保持經濟

運行在合理區間。

與此同時，國務院派出了穩住經濟大盤督導和服務工作組，赴多省聯合辦公。例如人行行長

易綱到河南表示，將在擴大投融資、提高審批效率等方面給予河南更多支持；財政部部長劉昆日

前則在浙江指出，希望浙江進一步加快推進項目建設，鞏固經濟回升基礎，著力穩住市場主體，

為穩定全國經濟大盤挑起大樑、發揮更大作用。

國際評級公司穆迪發表報告警告，部分中國地方政府融資平台的再融資風險上升，報告認為

經濟薄弱地區的地方政府融資平台愈來愈難以發行債券，反映在在岸市場上的資金淨流出和資金

成本增加。

人民銀行連續第２５日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平，為

２％。今日有２０億元逆回購到期，完全對沖到期量。另外，人行今日將開展２０２２年第八期

央行票據互換（ＣＢＳ）操作，操作量為５０億元，期限３個月。（ｅｙ）

