  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/08/2022 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒５７％，能源軍工等板塊領跌

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美聯儲預計將在９月加速縮表，美股繼續下行，人民幣持續貶
值，滬深股市今早開市未見異動，盤中隨著能源、軍工、工業等板塊顯著下跌，滬綜指半日收跌
０﹒５７％，報３２２２﹒２８點，深成指跌０﹒６１％，創業板指挫１﹒０２％。兩市半日成
交５４２２億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少２％。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８０２，較上個交易日跌１０４點子，
錄兩連貶，續創２０２０年８月２８日以來兩年新低，不過仍強於市場預期。
　　在７月各項經濟數據出爐後，國務院總理李克強多次強調要「鞏固經濟恢復基礎」，在昨日
召開的國務院電視電話會議上，李克強稱第二季經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基
礎任務繁重，針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力有效。他強調
要把這些政策落到位，不懈推進「放管服」改革，著力穩住經濟大盤、穩就業穩物價，保持經濟
運行在合理區間。
　
＊信証盈利減，股價跌１％＊
　
　　軍工股今早急跌，亞星錨鏈（滬：６０１８９０）挫５﹒４％，超卓航科
（滬：６８８２３７）挫４﹒４％，中航沈飛（滬：６００７６０）跌３﹒３％，航發動力
（滬：６００８９３）跌２﹒５％，中航高科（滬：６００８６２）跌２﹒３％。
　　中信証券（滬：６０００３０）公布，截至６月３０日止中期未經審核溢利約１１１﹒９６
億元（人民幣．下同），比去年同期跌８﹒２１％，是信証自２０１９年以來首次中期業績出現
下滑，不過這個盈利規模仍遠遠拋離其他中資券商，穩守龍頭位置。信証不派中期股息。信証上
半年總收入及其他收入４５８﹒７億元，跌約４％。信証現價跌１﹒１％，報１９﹒１５元。　
　
　
＊弘業期貨打破漲停，受業績拖累＊
　
　　弘業期貨（深：００１２３６）登陸Ａ股後，一連錄得１７個漲停，股價翻了５﹒６倍，結
果今早因上半年業績現頹勢而開板倒跌，弘業期貨Ａ現價挫６﹒８％，報１１﹒５１元，不過Ａ
股現價對Ｈ股仍有超過７﹒７倍的溢價。
　　弘業期貨公告，上半年實現營業收入７﹒５５億元，同比下降２﹒９６％；淨利潤
３５２５﹒４９萬元，同比下降２２﹒１８％。事實上，今年上半年期貨市場成交量僅
３０﹒４６億手，同比大跌１８﹒０４％，成交金額２５７﹒４８萬億元，同比下降逾一成，導
致期貨公司的期貨經紀業務承壓，手續費及佣金收入減少，四家Ａ股上市的期貨公司上半年盈利
全跌。（ｅｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金