《經濟通通訊社３０日專訊》美聯儲預計將在９月加速縮表，美股繼續下行，人民幣持續貶

值，滬深股市今早開市未見異動，盤中隨著能源、軍工、工業等板塊顯著下跌，滬綜指半日收跌

０﹒５７％，報３２２２﹒２８點，深成指跌０﹒６１％，創業板指挫１﹒０２％。兩市半日成

交５４２２億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減少２％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８０２，較上個交易日跌１０４點子，

錄兩連貶，續創２０２０年８月２８日以來兩年新低，不過仍強於市場預期。

在７月各項經濟數據出爐後，國務院總理李克強多次強調要「鞏固經濟恢復基礎」，在昨日

召開的國務院電視電話會議上，李克強稱第二季經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基

礎任務繁重，針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力有效。他強調

要把這些政策落到位，不懈推進「放管服」改革，著力穩住經濟大盤、穩就業穩物價，保持經濟

運行在合理區間。



＊信証盈利減，股價跌１％＊



軍工股今早急跌，亞星錨鏈（滬：６０１８９０）挫５﹒４％，超卓航科

（滬：６８８２３７）挫４﹒４％，中航沈飛（滬：６００７６０）跌３﹒３％，航發動力

（滬：６００８９３）跌２﹒５％，中航高科（滬：６００８６２）跌２﹒３％。

中信証券（滬：６０００３０）公布，截至６月３０日止中期未經審核溢利約１１１﹒９６

億元（人民幣．下同），比去年同期跌８﹒２１％，是信証自２０１９年以來首次中期業績出現

下滑，不過這個盈利規模仍遠遠拋離其他中資券商，穩守龍頭位置。信証不派中期股息。信証上

半年總收入及其他收入４５８﹒７億元，跌約４％。信証現價跌１﹒１％，報１９﹒１５元。





＊弘業期貨打破漲停，受業績拖累＊



弘業期貨（深：００１２３６）登陸Ａ股後，一連錄得１７個漲停，股價翻了５﹒６倍，結

果今早因上半年業績現頹勢而開板倒跌，弘業期貨Ａ現價挫６﹒８％，報１１﹒５１元，不過Ａ

股現價對Ｈ股仍有超過７﹒７倍的溢價。

弘業期貨公告，上半年實現營業收入７﹒５５億元，同比下降２﹒９６％；淨利潤

３５２５﹒４９萬元，同比下降２２﹒１８％。事實上，今年上半年期貨市場成交量僅

３０﹒４６億手，同比大跌１８﹒０４％，成交金額２５７﹒４８萬億元，同比下降逾一成，導

致期貨公司的期貨經紀業務承壓，手續費及佣金收入減少，四家Ａ股上市的期貨公司上半年盈利

全跌。（ｅｙ）

