《經濟通通訊社３０日專訊》國務院總理李克強稱第二季經濟受到超預期因素影響，當前鞏

固經濟恢復基礎任務繁重，針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力

有效。不過，市場對此反應平平，南華期貨股指期貨分析師王夢穎表示，國內政策端托舉的意願

一直很強烈，此次總理表態不屬增量政策，也未體現政策態度的加碼。人民幣持續貶值，疊加深

圳等多地疫情升溫並加大防控力度。滬深股市今日齊齊收低，滬綜指最多下跌２７點或

０﹒８４％，低見３２１３點，其後跌幅收窄，收跌０﹒４２％，報３２２７﹒２２點，深成指

跌０﹒３９％，創業板指挫０﹒７％。

各板塊普遍下跌，煤炭、化工、石油股集體回調，元宇宙、傳媒板塊走強。兩市成交

８３８５ 億元（人民幣．下同），再創一個月新低，外資循陸股通淨流出近５０億元。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８０２，較上個交易日跌１０４點子，

錄兩連貶，續創２０２０年８月２８日以來兩年新低。

深圳昨日（２９日）新增３５例本土感染，當局顯著加大疫情防控力度，羅湖、福田、龍崗

三區全域管控４天，其中７條街道居民實行「足不出戶」，區內地鐵、巴士暫停營運。此外，成

都市亦嚴格實施分區分類管控，暫定５天，有病例的高風險區採取封控措施。成都國際汽車展覽

會因而暫停舉辦。



＊黑色系期貨收跌，煤炭股領跌＊



四川省用電緊張的局面得到緩解，商品期貨多數收跌，焦煤跌逾６％。煤炭股為首的能源

板塊重挫，電投能源（深：００２１２８）、山煤國際（滬：６００５４６）跌停，山西焦煤

（深：０００９８３）急跌８﹒６％，上海能源（滬：６００５０８）跌７﹒４％，晉控煤業

（滬：６０１００１）跌７﹒１％，華陽股份（滬：６００３４８）跌６﹒９％，冀中能源

（深：０００９３７）、平煤股份（滬：６０１６６６）跌６﹒４％。

深圳近日新冠疫情升溫，更出現全新病毒株。憂慮影響生產，部分深圳概念股受壓，禾望電

氣（滬：６０３０６３）瀉９﹒７％，東旭藍天（深：００００４０）、拓日新能

（深：００２２１８）急跌８﹒５％，英威騰（深：００２３３４）挫半成，科信技術

（深：３００５６５）跌７﹒３％，立訊精密（深：００２４７５）跌２﹒１％，科士達

（深：００２５１８）跌３﹒５％。



＊國標電子煙正式上市，電子煙概念飆＊



霧芯科技（ＲＬＸ）官微「悅刻ＲＥＬＸ」發布公告稱，霧芯科技國標新品今日起開始在全

國統一電子煙交易管理平台陸續發售。電子煙概念股悉數走強，鵬輝能源（深：３００４３８）

抽升１６﹒１％，大富科技（深：３００１３４）急升１４﹒２％，麥格米特

（深：００２８５１）漲停，勁嘉股份（深：００２１９１）、天音控股（深：０００８２９）

升６﹒１％，集友股份（滬：６０３４２９）升１﹒９％。

分析指出，進入８月份以來，和ＶＲ、ＡＲ相關的產業動態比較頻繁，整個板塊的投資熱度

升溫。元宇宙、傳媒板塊拉升，川網傳媒（深：３００９８７）飆近一成，北緯科技

（深：００２１４８）、廣博股份（深：００２１０３）漲停，湯姆貓（深：３００４５９）升

５﹒６％，冰川網絡（深：３００５３３）升２﹒５％。

中信證券指出，歐洲能源危機疊加中國「雙碳」戰略加速空氣能熱泵滲透率提升。熱泵概念

股繼續活躍，萬和電氣（深：００２５４３）四連板，華帝股份（深：００２０３５）升

５﹒１％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０７５﹒７９ －０﹒３４

上證綜合指數 ３２２７﹒２２ －０﹒４２ ３５３８﹒００

深證綜合指數 ２１３７﹒７２ －０﹒４７ ４８４７﹒００

上證Ｂ股指數 ３０９﹒７３ －０﹒３６ ２﹒３６

深證Ｂ股指數 １２３２﹒６８ ＋０﹒６８ ０﹒７３

上證１８０指數 ８５６２﹒２７ －０﹒２７

上證３８０指數 ６００７﹒３５ －０﹒６７

深證成份指數 １１９７０﹒７９ －０﹒３９

中小創新指數 ２４６０﹒６０ －０﹒４６

深圳創業板指數 ２６１２﹒１４ －０﹒７０

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