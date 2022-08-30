《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒４７％，報８５４５﹒６４點，上

證３８０指數半日跌０﹒７９％，報６０００﹒３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５４６﹒８２億元，賣盤超買盤，

淨流出２６﹒８２億元。

隨著氣溫下降，省內多地降雨，四川省用電緊張的局面得到緩解。內地黑色系商品期貨今早

開盤領跌，煤炭股再度急回吐，山煤國際（滬：６００５４６）插水９﹒５％，平煤股份

（滬：６０１６６６）跌６﹒９％，兗礦能源（滬：６００１８８）挫６﹒２％，華陽股份

（滬：６００３４８）急跌８﹒３％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌４﹒８％。

電子煙產業法治化、規範化發展步入新階段。８月２９日，霧芯科技（ＲＬＸ）官微「悅刻

ＲＥＬＸ」發布公告稱，霧芯科技國標新品今日起開始在全國統一電子煙交易管理平台陸續發售

。電子煙概念股悉數走強，鵬輝能源（深：３００４３８）抽升１４﹒９％，大富科技

（深：３００１３４）急升１４﹒２％。

造紙股反彈，岳陽林紙（滬：６００９６３）漲近３％，仙鶴股份（滬：６０３７３３）升

１﹒６％，青山紙業（滬：６００１０３）揚近２％，山鷹國際（滬：６００５６７）升

０﹒８％，博匯紙業（滬：６００９６６）升１﹒７％，冠豪高新（滬：６００４３３）升

１﹒６％，豪悅護理（滬：６０５００９）升３﹒３％，榮晟環保（滬：６０３１６５）升

０﹒９％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

