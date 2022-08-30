《經濟通通訊社３０日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒２７％，報８５６２﹒２７點，

上證３８０指數收跌０﹒６７％，報６００７﹒３５點。

美國政治新聞網站Ｐｏｌｉｔｉｃｏ報道，拜登政府尋求國會批准１１億美元的對台軍售案

，當中包括６０枚反艦導彈和１００枚空對空導彈。軍工股急跌，亞星錨鏈

（滬：６０１８９０）挫６﹒３％，超卓航科（滬：６８８２３７）挫２﹒８％，中航沈飛

（滬：６００７６０）跌３﹒３％，航發動力（滬：６００８９３）跌４﹒１％。

隨著氣溫下降，省內多地降雨，四川省用電緊張的局面得到緩解。內地黑色系商品期貨領跌

，煤炭股大幅回吐，山煤國際（滬：６００５４６）跌停，平煤股份（滬：６０１６６６）跌

６﹒４％，兗礦能源（滬：６００１８８）挫５﹒８％，華陽股份（滬：６００３４８）急跌

６﹒９％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌４﹒５％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８０２，較上個交易日跌１０４點子，

仍強於市場預期，分析認為是顯示人民銀行發出不希望人民幣匯價持續下跌的訊息。造紙股反彈

，岳陽林紙（滬：６００９６３）漲３﹒６％，仙鶴股份（滬：６０３７３３）升３﹒４％，青

山紙業（滬：６００１０３）揚２﹒４％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

