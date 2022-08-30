《經濟通通訊社３０日專訊》深證成指半日跌０﹒６１％，報１１９４４﹒４７點，深證中

小創新指數半日跌０﹒５３％，報２４５８﹒９點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５５４﹒８６億元，賣盤超買盤，

淨流出３４﹒８６億元。

光熱發電股大跌，西子潔能（深：００２５３４）瀉８﹒９％，首航高科

（深：００２６６５）急跌８﹒５％，金通靈（深：３０００９１）跌近５％，東華科技

（深：００２１４０）跌２﹒４％，三維化學（深：００２４６９）跌９﹒８９％，常寶股份

（深：００２４７８）跌２﹒６％，天沃科技（深：００２５６４）插５﹒４％。

建設銀行（滬：６０１９３９）成功落地數字人民幣穿透支付業務，該成就在全國尚屬首例

。數字人幣概念各別走，古鰲科技（深：３００５５１）漲３﹒１％，吳通控股

（深：３００２９２）、數碼視訊（深：３０００７９）揚逾２％；同時，拉卡拉

（深：３００７７３）瀉４﹒３％，美亞柏科（深：３００１８８）挫３﹒４％。

光伏股今早回吐，比亞迪（深：００２５９４）微跌０﹒５％，龍源電力

（深：００１２８９）挫２﹒８％，陽光電源（深：３００２７４）跌２﹒１％，東方盛虹

（深：０００３０１）跌２﹒３％，榮盛石化（深：００２４９３）走低１﹒９％，錦浪科技

（深：３００７６３）跌２﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

