《經濟通通訊社３０日專訊》深證成指今日收跌０﹒３９％，報１１９７０﹒７９點，深證

中小創新指數收跌０﹒４６％，報２４６０﹒６點。

深圳近日新冠疫情升溫，更出現全新病毒株。羅湖、福田、龍崗三區全域管控四天，其中七

條街道居民實行「足不出戶」，全區暫停堂食。憂慮影響生產，部分深圳概念股受壓，東旭藍天

（深：００００４０）急跌８﹒５％，英威騰（深：００２３３４）跌５﹒１％，拓日新能

（深：００２２１８）跌８﹒５％。

電子煙產業法治化、規範化發展步入新階段。８月２９日，霧芯科技（ＲＬＸ）官微「悅刻

ＲＥＬＸ」發布公告稱，霧芯科技國標新品今日起開始在全國統一電子煙交易管理平台陸續發售

。電子煙概念股悉數走強，鵬輝能源（深：３００４３８）抽升１６﹒１％，大富科技

（深：３００１３４）急升１４﹒２％。

建設銀行（滬：６０１９３９）成功落地數字人民幣穿透支付業務，該成就在全國尚屬首例

。數字人民幣概念各別走，古鰲科技（深：３００５５１）漲３﹒９％，吳通控股

（深：３００２９２）升１﹒７％，數碼視訊（深：３０００７９）揚１﹒９％；同時，拉卡拉

（深：３００７７３）急跌３﹒６％，美亞柏科（深：３００１８８）挫３﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

