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AH股新聞

30/08/2022 15:15

《深股通》深股通全日流出１７﹒５億元，結束連續三日淨流入

　　《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３７﹒４９億元，賣盤超買盤，淨流出１７﹒４９億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出４９﹒８億元，結束連續三日淨流入。
（ｄｗ）

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