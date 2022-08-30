《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３７﹒４９億元，賣盤超買盤，淨流出１７﹒４９億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出４９﹒８億元，結束連續三日淨流入。
（ｄｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
30/08/2022 15:15
《深股通》深股通全日流出１７﹒５億元，結束連續三日淨流入
《經濟通通訊社３０日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５３７﹒４９億元，賣盤超買盤，淨流出１７﹒４９億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出４９﹒８億元，結束連續三日淨流入。
（ｄｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰30/08/2022 15:15 《中國要聞》應急管理部：今年或夏秋連旱，警惕南方地區旱澇急轉
下一篇新聞︰30/08/2022 15:15 《深股通》深成指收跌０﹒３９％，中小創新指跌０﹒４６％
30/08/2022 15:38 《打擊貪腐》北京房山區衛健委原副主任楊大慶等３人被「雙開」
30/08/2022 15:23 《大灣區》深圳：強化重點領域外貿金融服務，優化外貿金融產品
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰