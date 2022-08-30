《經濟通通訊社３０日專訊》隨著氣溫下降，省內多地降雨，四川省用電緊張的局面得到緩

解。據內媒從國網成都供電公司獲悉，截至目前，成都市工商業用電已經全部恢復，全市電力供

應可靠、電網運行平穩。

內地黑色系商品期貨今早開盤領跌，焦煤跌３％，焦炭、螺紋、滬鎳跌２％，鐵礦、熱卷、

滬錫、滬銅、滬鋅、滬鋁跌１％。

煤炭股再度急回吐，山煤國際（滬：６００５４６）插水６﹒１％，山西焦煤

（深：０００９８３）跌５﹒５％，平煤股份（滬：６０１６６６）跌４﹒２％，兗礦能源

（滬：６００１８８）挫４﹒１％，華陽股份（滬：６００３４８）急跌３﹒８％，美錦能源

（深：０００７２３）跌２﹒８％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌２﹒８％，中國神華

（滬：６０１０８８）跌２﹒５％，陝西煤業（滬：６０１２２５）跌３﹒１％，淮北礦業

（滬：６００９８５）微跌２﹒２％，中煤能源（滬：６０１８９８）軟１﹒３％。

另外，據外媒報道，由於中國多地早前高溫乾旱，水力發電未能順利運作以致供電吃緊，釀

缺電危機。中國試圖藉由增加燃煤電廠的發電量以彌補乾旱造成的水電短缺。目前中國國內的煤

炭產量已達到或接近創紀錄水準；中國海關數據顯示，中國上個月從俄羅斯進口的煤炭量達到了

新高。（ｊｔ）

