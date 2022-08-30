《經濟通通訊社３０日專訊》電子煙產業法治化、規範化發展步入新階段。８月２９日，霧

芯科技（ＲＬＸ）官微「悅刻ＲＥＬＸ」發布公告稱，霧芯科技國標新品今日起開始在全國統一

電子煙交易管理平台陸續發售。

由深圳市煙草專賣局發出的首批國標電子煙產品運抵福田區某電子煙專賣店。隨後，該店售

出霧芯科技旗下品牌悅刻幻影「星河夢」霧化桿一支，「忘江有徑」、「森林復興」霧化彈各一

盒。這也成為國標電子煙產品的全國首單。

今年３月以來，《電子煙管理辦法》、《電子煙》國家標準等規範性文件密集頒布，電子煙

產業規範發展進程加速。國標發布後，電子煙廠商全力投入產品研發，參與全國統一交易平台試

點。目前，已有２７家品牌，合計７５款產品通過技術審批，獲准上市。

電子煙概念股悉數走強，鵬輝能源（深：３００４３８）抽升１７﹒６％，大富科技

（深：３００１３４）急升１２﹒９％，麥格米特（深：００２８５１）升一成漲停，勁嘉股份

（深：００２１９１）飆近８％，天音控股（深：０００８２９）漲２﹒２％，集友股份

（滬：６０３４２９）升１﹒３％，順灝股份（深：００２５６５）升１﹒２％，美盈森

（深：００２３０３）升０﹒６％。（ｊｔ）

