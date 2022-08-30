《經濟通通訊社３０日專訊》瑞銀周二召開中國Ａ股研討會指出，中美達成審計監管協議減

少了中概股退市風險，但缺乏細節導致不確定性仍存；並稱在政策寬鬆環境下中國資產具備優勢

，下半年外資回流將在千億元人民幣級別。瑞銀對中國的銀行和地產板塊表達了謹慎觀點，認為

地產開發商仍有違約風險、行業仍未出現實質性基本面改善。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊在研討會上表示，中美雙方的監管層達成一部分的協議，

中概股退市的風險比之前要小了很多，但市場的反應可能沒有非常積極，最主要的原因還是中美

雙方監管層給出的發言，沒有披露非常多的細節。目前還有兩點是不確定的，第一個層面是到底

有哪些信息需要在審計底稿里面脫敏之後，獲得美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）的

審查，目前細節方面並不清楚。第二個層面，目標是在１２月之前解決這個問題。目前來說已經

快到９月，只有３個月左右能不能在規定的時間內完成相應的審計底稿的復核，依然不確定。

對於愈來愈多的中國公司選擇去歐洲包括德國、瑞士和英國上市，孟磊認為，這些企業在歐

洲、在海外市場有業務，有自己的融資需求，它是作為分散融資或者分散投資的考慮，可以說是

對外走的一個非常重要的舉措。瑞銀並不認為這是一個和美國資本市場脫勾（的跡象）。



＊預計下半年北上資金回流約１５００億元＊



孟磊也認為，中國資產具有一定相對優勢，因為中國的利率比較低，而別的國家經濟出現一

部分走緩、甚至衰退的風險，再加上總體它們的利率往上走，而中國四季度有潛在的經濟復甦。

他相信，隨著（中國）經濟數據一部分復甦，海外資金會有更多的回流，預計下半年北上資金的

回流大致在１５００億元人民幣左右。

對於美聯儲的鷹派姿態，孟磊認為對Ａ股影響較為有限，因外資在Ａ股佔比只有略超４％，

與其它新興市場相比，比例非常之低。孟磊指出，Ａ股面臨的最大的兩個下行風險，一是疫情反

復，二是國際地緣政治風險，有可能在下半年重新回到市場的議題當中。他建議低配銀行和地產

兩個板塊，並認為中國的銀行淨息差面臨下行風險，高風險的地產開發商仍有違約可能。對於中

國房地產板塊，孟磊認為尚未觀察到該行業出現實質性的基本面改善，由於地產政策放鬆預期帶

來的短期股價反彈是不可持續的。（ｗｌ）

