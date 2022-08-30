《經濟通通訊社３０日專訊》應急管理部副部長周學文今日在國新辦記者會上表示，據預測

，後期長江中下游秋季的降水還是偏少，可能夏秋連旱，抗旱的形勢依然不容樂觀。根據氣象部

門預測，今年秋季也就是９－１１月，北方地區、西南、華中、華南這些地方降水偏多；華西秋

雨開始的時間偏早，總體偏強。

周學文提到，南方地區的高溫將結束，但近日華西地區的四川、陜西、甘肅、重慶以及湖北

降雨增多，目前要嚴防旱澇急轉，怕長期乾旱再遇突發強降雨，造成洪澇災害。他同時指，今年

中國入汛時間早，編號洪水多，局地災害重，高溫乾旱時間長，其中降水呈現「南北多中間少」

，全國面平均降雨量接近常年略偏少，但是北方的大部和華南等地降雨量較常年同期偏多一成到

一倍，長江流域及新疆、西藏這些地方降水偏少一到五成。

應急管理部披露的數據顯示，７月以來，長江流域平均降水量１６０﹒３毫米，較常年同期

偏少５０﹒４％，為１９６１年以來歷史同期最少。乾旱災害共造成３７８５萬人受災，４２８

萬人因旱需要生活救助，農作物受災面積４０４５千公頃，直接經濟損失３１５億元人民幣。

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