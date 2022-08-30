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AH股新聞

30/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒６億元，買恒生國企沽美團

　　《經濟通通訊社３０日專訊》昨日（２９日）恒指低開２０９點，報１９９６０點。最高跌
９６點報２００７３點，最低跌２８０點報１９８８９點。恒指收報２００２３點，跌１４６點
或０﹒７３％。
　　北水全日淨流入１７﹒６億元，上日淨流出１１﹒４９億元。北水淨買入最多的個股依次是
恒生中國企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、中國電信（００７２８）；淨賣出最
多的依次是美團（０３６９０）、思摩爾國際（０６９６９）、時代電氣（０３８９８）。
　　主板成交９１７﹒９億元減少１０﹒７％。其中港股通成交２１９﹒１億元，佔總成交
２３﹒９％。
　
＊美團次季經調整後按年扭虧為盈＊
　
　　美團公布，截至今年６月底止六個月，虧損６８﹒１９億元（人民幣．下同），而去年同期
錄淨虧損８２﹒０５億元，每股虧損約１﹒１１元，不派息。按非國際財務報告準則計，經調整
虧損收窄至１５﹒２８億元，去年同期虧損為６１﹒０９億元。經調整ＥＢＩＴＤＡ為
１９﹒６２億元，而去年同期虧損為３６﹒２３億元。期內收入按年增加２０﹒３％至
９７２﹒０７億元。
　　單計第二季，美團虧損１１﹒１７億元，而去年同期虧損３３﹒５７億元，勝市場預期；每
股虧損約０﹒１８元。期內，經調整盈利２０﹒５８億元，較市場預期為佳，去年同期經調整虧
損為２２﹒１７億元，經調整ＥＢＩＴＤＡ為３８﹒０３億元，而去年同期為虧損１２﹒４億元
。收入５０９﹒３８億元，按年增加１６﹒４％。
　　恒生中國企業跌０﹒７９％報７０﹒０６元，北水淨買入１０﹒４億元；騰訊控股跌
０﹒３７％報３２３元，北水淨買入４﹒５億元；中國電信跌０﹒３５％報２﹒８５元，北水淨
買入７８００萬元。
　　美團升２﹒６４％報１８６﹒７元，北水淨賣出４﹒８億元；思摩爾國際跌７﹒７５％報
１３﹒８元，北水淨賣出１﹒３億元；時代電氣升６﹒６８％報３９﹒１５元，北水淨賣出
８８００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　１０﹒３９
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　４﹒４７
　　中國電信　　　（００７２８）　　　　　　０﹒７８
　　天立國際控股　（０１７７３）　　　　　　０﹒５６
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　　０﹒５５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－４﹒８０
　　思摩爾國際　　（０６９６９）　　　　　－１﹒３３
　　時代電氣　　　（０３８９８）　　　　　－０﹒８８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒７６
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－０﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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