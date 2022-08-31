  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

31/08/2022 10:44

《Ａ股異動》海信家電Ａ一度跌停，現報１２﹒８４元人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》海信家電Ａ股（深：０００９２１）曾一度跌停，跌停價
１２﹒８３元（人民幣．下同），現報１２﹒８４元，跌９﹒９６％，最高價１４﹒２６元；成
交２１４２﹒３５萬股，成交金額２﹒８４億元；量比４﹒８７倍，換手率２﹒３７％。
　　海信家電Ｈ股（００９２１）跌４﹒４９％，報８﹒７３港元，最低價８﹒７港元，最高價
９﹒０９港元；成交３１﹒９萬股，成交金額２８２﹒３７萬港元；主動買沽比率２６：７４，
資金淨主動賣出１１９﹒２４萬港元。海信家電Ａ股較Ｈ股呈６７﹒７６％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２００，跌２６點或０﹒８２％，成交２０７４﹒７２億元。
　　深證成份指數報１１８２８，跌１４１點或１﹒１８％，成交１３１５﹒７８億元。
　　恒生指數報１９６９６，跌２５２點或１﹒２６％；恒生中國企業指數報６７５３，跌８６
點或１﹒２６％；恒生科技指數報４１８６，跌４１點或０﹒９７％；主板成交３７６﹒９４億
港元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　海信家電（深：０００９２１）　　　１２﹒８４　　－９﹒９６
　　格力電器（深：０００６５１）　　　３１﹒７３　　＋３﹒８６
　　五糧液（深：０００８５８）　　　１６５﹒５３　　＋０﹒９１
　　贛鋒鋰業（深：００２４６０）　　　８５﹒５７　　－５﹒５１
　　天齊鋰業（深：００２４６６）　　１１１﹒５６　　－３﹒５２
　　比亞迪（深：００２５９４）　　　２９１﹒４１　　－６﹒２５
　　中礦資源（深：００２７３８）　　　９４﹒５０　　－６﹒３２
　　南都電源（深：３０００６８）　　　２５﹒０２　－１３﹒３７
　　陽光電源（深：３００２７４）　　１１７﹒１８　　－７﹒９４
　　寧德時代（深：３００７５０）　　４８４﹒４９　　－１﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金