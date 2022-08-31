《經濟通通訊社３１日專訊》海信家電Ａ股（深：０００９２１）曾一度跌停，跌停價
１２﹒８３元（人民幣．下同），現報１２﹒８４元，跌９﹒９６％，最高價１４﹒２６元；成
交２１４２﹒３５萬股，成交金額２﹒８４億元；量比４﹒８７倍，換手率２﹒３７％。
海信家電Ｈ股（００９２１）跌４﹒４９％，報８﹒７３港元，最低價８﹒７港元，最高價
９﹒０９港元；成交３１﹒９萬股，成交金額２８２﹒３７萬港元；主動買沽比率２６：７４，
資金淨主動賣出１１９﹒２４萬港元。海信家電Ａ股較Ｈ股呈６７﹒７６％溢價。
現時，上證綜合指數報３２００，跌２６點或０﹒８２％，成交２０７４﹒７２億元。
深證成份指數報１１８２８，跌１４１點或１﹒１８％，成交１３１５﹒７８億元。
恒生指數報１９６９６，跌２５２點或１﹒２６％；恒生中國企業指數報６７５３，跌８６
點或１﹒２６％；恒生科技指數報４１８６，跌４１點或０﹒９７％；主板成交３７６﹒９４億
港元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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海信家電（深：０００９２１） １２﹒８４ －９﹒９６
格力電器（深：０００６５１） ３１﹒７３ ＋３﹒８６
五糧液（深：０００８５８） １６５﹒５３ ＋０﹒９１
贛鋒鋰業（深：００２４６０） ８５﹒５７ －５﹒５１
天齊鋰業（深：００２４６６） １１１﹒５６ －３﹒５２
比亞迪（深：００２５９４） ２９１﹒４１ －６﹒２５
中礦資源（深：００２７３８） ９４﹒５０ －６﹒３２
南都電源（深：３０００６８） ２５﹒０２ －１３﹒３７
陽光電源（深：３００２７４） １１７﹒１８ －７﹒９４
寧德時代（深：３００７５０） ４８４﹒４９ －１﹒４３
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（ｅｄ）
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