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AH股新聞

31/08/2022 13:26

《Ａ股異動》中國銀河Ａ漲停，現報９﹒９２元人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國銀河Ａ股（滬：６０１８８１）現漲停，報９﹒９２元（
人民幣．下同），升９﹒９８％，最低價９﹒１５元；成交９３７５﹒９７萬股，成交金額
９﹒０１億元；量比６﹒９８倍，換手率１﹒４５％。
　　中國銀河Ｈ股（０６８８１）升４﹒８％，報４﹒３７港元，最高價４﹒４２港元，最低價
４﹒１２港元；成交２８１５﹒６萬股，成交金額１﹒２２億港元；主動買沽比率７０：３０，
資金淨主動買入４８９１﹒１２萬港元。中國銀河Ａ股較Ｈ股呈１５８﹒９２％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２２０，跌６點或０﹒２％，成交２９７７﹒２億元。
　　深證成份指數報１１８９９，跌７０點或０﹒５９％，成交１８４７﹒８３億元。
　　恒生指數報２０１２２，升１７３點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６９３３，升９３
點或１﹒３７％；恒生科技指數報４３３８，升１１１點或２﹒６３％；主板成交６６２﹒２７
億港元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國銀河（滬：６０１８８１）　　　　９﹒９２　＋９﹒９８
　　中信證券（滬：６０００３０）　　　１９﹒６４　＋２﹒０３
　　招商銀行（滬：６０００３６）　　　３４﹒８８　＋３﹒２３
　　江蘇銀行（滬：６００９１９）　　　　７﹒３０　＋２﹒２４
　　中信建投（滬：６０１０６６）　　　２６﹒９５　＋５﹒２７
　　興業銀行（滬：６０１１６６）　　　１７﹒１５　＋１﹒９６
　　農業銀行（滬：６０１２８８）　　　　２﹒８４　＋０﹒７１
　　中國平安（滬：６０１３１８）　　　４４﹒１５　＋２﹒９４
　　工商銀行（滬：６０１３９８）　　　　４﹒３８　＋０﹒４６
　　光大證券（滬：６０１７８８）　　　１６﹒２２　＋３﹒１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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