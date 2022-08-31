《經濟通通訊社３１日專訊》中國銀河Ａ股（滬：６０１８８１）現漲停，報９﹒９２元（
人民幣．下同），升９﹒９８％，最低價９﹒１５元；成交９３７５﹒９７萬股，成交金額
９﹒０１億元；量比６﹒９８倍，換手率１﹒４５％。
中國銀河Ｈ股（０６８８１）升４﹒８％，報４﹒３７港元，最高價４﹒４２港元，最低價
４﹒１２港元；成交２８１５﹒６萬股，成交金額１﹒２２億港元；主動買沽比率７０：３０，
資金淨主動買入４８９１﹒１２萬港元。中國銀河Ａ股較Ｈ股呈１５８﹒９２％溢價。
現時，上證綜合指數報３２２０，跌６點或０﹒２％，成交２９７７﹒２億元。
深證成份指數報１１８９９，跌７０點或０﹒５９％，成交１８４７﹒８３億元。
恒生指數報２０１２２，升１７３點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６９３３，升９３
點或１﹒３７％；恒生科技指數報４３３８，升１１１點或２﹒６３％；主板成交６６２﹒２７
億港元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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中國銀河（滬：６０１８８１） ９﹒９２ ＋９﹒９８
中信證券（滬：６０００３０） １９﹒６４ ＋２﹒０３
招商銀行（滬：６０００３６） ３４﹒８８ ＋３﹒２３
江蘇銀行（滬：６００９１９） ７﹒３０ ＋２﹒２４
中信建投（滬：６０１０６６） ２６﹒９５ ＋５﹒２７
興業銀行（滬：６０１１６６） １７﹒１５ ＋１﹒９６
農業銀行（滬：６０１２８８） ２﹒８４ ＋０﹒７１
中國平安（滬：６０１３１８） ４４﹒１５ ＋２﹒９４
工商銀行（滬：６０１３９８） ４﹒３８ ＋０﹒４６
光大證券（滬：６０１７８８） １６﹒２２ ＋３﹒１８
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（ｅｄ）
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