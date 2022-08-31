《經濟通通訊社３１日專訊》中國銀河Ａ股（滬：６０１８８１）現漲停，報９﹒９２元（

人民幣．下同），升９﹒９８％，最低價９﹒１５元；成交９３７５﹒９７萬股，成交金額

９﹒０１億元；量比６﹒９８倍，換手率１﹒４５％。

中國銀河Ｈ股（０６８８１）升４﹒８％，報４﹒３７港元，最高價４﹒４２港元，最低價

４﹒１２港元；成交２８１５﹒６萬股，成交金額１﹒２２億港元；主動買沽比率７０：３０，

資金淨主動買入４８９１﹒１２萬港元。中國銀河Ａ股較Ｈ股呈１５８﹒９２％溢價。

現時，上證綜合指數報３２２０，跌６點或０﹒２％，成交２９７７﹒２億元。

深證成份指數報１１８９９，跌７０點或０﹒５９％，成交１８４７﹒８３億元。

恒生指數報２０１２２，升１７３點或０﹒８７％；恒生中國企業指數報６９３３，升９３

點或１﹒３７％；恒生科技指數報４３３８，升１１１點或２﹒６３％；主板成交６６２﹒２７

億港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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中國銀河（滬：６０１８８１） ９﹒９２ ＋９﹒９８

中信證券（滬：６０００３０） １９﹒６４ ＋２﹒０３

招商銀行（滬：６０００３６） ３４﹒８８ ＋３﹒２３

江蘇銀行（滬：６００９１９） ７﹒３０ ＋２﹒２４

中信建投（滬：６０１０６６） ２６﹒９５ ＋５﹒２７

興業銀行（滬：６０１１６６） １７﹒１５ ＋１﹒９６

農業銀行（滬：６０１２８８） ２﹒８４ ＋０﹒７１

中國平安（滬：６０１３１８） ４４﹒１５ ＋２﹒９４

工商銀行（滬：６０１３９８） ４﹒３８ ＋０﹒４６

光大證券（滬：６０１７８８） １６﹒２２ ＋３﹒１８

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（ｅｄ）

