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AH股新聞

31/08/2022 13:29

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ一度漲停，現報１２﹒１８元人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）曾一度漲停，漲停價
１２﹒３２元（人民幣．下同），現報１２﹒１８元，升８﹒７５％，最低價１０﹒８１元；成
交４７２６﹒０３萬股，成交金額５﹒４９億元；量比２﹒３３倍，換手率４６﹒９％。
　　弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升５﹒３７％，報１﹒５７港元，最高價１﹒５９港元，最低
價１﹒４７港元；成交１２７５﹒２萬股，成交金額１９６８﹒２４萬港元；主動買沽比率
６２：３８，資金淨主動買入５０６﹒９２萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈７８４﹒８７％溢價

　　現時，上證綜合指數報３２２４，跌２點或０﹒０８％，成交３０４４﹒５８億元。
　　深證成份指數報１１９１７，跌５３點或０﹒４５％，成交１８８９﹒８４億元。
　　恒生指數報２０１１４，升１６５點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６９３０，升９０
點或１﹒３２％；恒生科技指數報４３３０，升１０３點或２﹒４４％；主板成交６８２﹒７億
港元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（深：００１２３６）　　　１２﹒１８　　＋８﹒７５
　　平安銀行（深：０００００１）　　　１２﹒６８　　＋１﹒６０
　　民生控股（深：０００４１６）　　　　４﹒４７　＋１０﹒１０
　　國元證券（深：０００７２８）　　　　７﹒４８　　－０﹒４０
　　廣發證券（深：０００７７６）　　　１６﹒５２　　＋２﹒１０
　　寧波銀行（深：００２１４２）　　　２９﹒９７　　＋６﹒０１
　　山西證券（深：００２５００）　　　　５﹒９３　　－１﹒９８
　　第一創業（深：００２７９７）　　　　６﹒２３　　＋０﹒１６
　　東方財富（深：３０００５９）　　　２２﹒４９　　＋２﹒４１
　　指南針（深：３００８０３）　　　　５１﹒８０　　＋０﹒１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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