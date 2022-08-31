《經濟通通訊社３１日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）曾一度漲停，漲停價
１２﹒３２元（人民幣．下同），現報１２﹒１８元，升８﹒７５％，最低價１０﹒８１元；成
交４７２６﹒０３萬股，成交金額５﹒４９億元；量比２﹒３３倍，換手率４６﹒９％。
弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升５﹒３７％，報１﹒５７港元，最高價１﹒５９港元，最低
價１﹒４７港元；成交１２７５﹒２萬股，成交金額１９６８﹒２４萬港元；主動買沽比率
６２：３８，資金淨主動買入５０６﹒９２萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈７８４﹒８７％溢價
。
現時，上證綜合指數報３２２４，跌２點或０﹒０８％，成交３０４４﹒５８億元。
深證成份指數報１１９１７，跌５３點或０﹒４５％，成交１８８９﹒８４億元。
恒生指數報２０１１４，升１６５點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６９３０，升９０
點或１﹒３２％；恒生科技指數報４３３０，升１０３點或２﹒４４％；主板成交６８２﹒７億
港元。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
弘業期貨（深：００１２３６） １２﹒１８ ＋８﹒７５
平安銀行（深：０００００１） １２﹒６８ ＋１﹒６０
民生控股（深：０００４１６） ４﹒４７ ＋１０﹒１０
國元證券（深：０００７２８） ７﹒４８ －０﹒４０
廣發證券（深：０００７７６） １６﹒５２ ＋２﹒１０
寧波銀行（深：００２１４２） ２９﹒９７ ＋６﹒０１
山西證券（深：００２５００） ５﹒９３ －１﹒９８
第一創業（深：００２７９７） ６﹒２３ ＋０﹒１６
東方財富（深：３０００５９） ２２﹒４９ ＋２﹒４１
指南針（深：３００８０３） ５１﹒８０ ＋０﹒１０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動