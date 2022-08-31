《經濟通通訊社３１日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）曾一度漲停，漲停價

１２﹒３２元（人民幣．下同），現報１２﹒１８元，升８﹒７５％，最低價１０﹒８１元；成

交４７２６﹒０３萬股，成交金額５﹒４９億元；量比２﹒３３倍，換手率４６﹒９％。

弘業期貨Ｈ股（０３６７８）升５﹒３７％，報１﹒５７港元，最高價１﹒５９港元，最低

價１﹒４７港元；成交１２７５﹒２萬股，成交金額１９６８﹒２４萬港元；主動買沽比率

６２：３８，資金淨主動買入５０６﹒９２萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈７８４﹒８７％溢價

。

現時，上證綜合指數報３２２４，跌２點或０﹒０８％，成交３０４４﹒５８億元。

深證成份指數報１１９１７，跌５３點或０﹒４５％，成交１８８９﹒８４億元。

恒生指數報２０１１４，升１６５點或０﹒８３％；恒生中國企業指數報６９３０，升９０

點或１﹒３２％；恒生科技指數報４３３０，升１０３點或２﹒４４％；主板成交６８２﹒７億

港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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弘業期貨（深：００１２３６） １２﹒１８ ＋８﹒７５

平安銀行（深：０００００１） １２﹒６８ ＋１﹒６０

民生控股（深：０００４１６） ４﹒４７ ＋１０﹒１０

國元證券（深：０００７２８） ７﹒４８ －０﹒４０

廣發證券（深：０００７７６） １６﹒５２ ＋２﹒１０

寧波銀行（深：００２１４２） ２９﹒９７ ＋６﹒０１

山西證券（深：００２５００） ５﹒９３ －１﹒９８

第一創業（深：００２７９７） ６﹒２３ ＋０﹒１６

東方財富（深：３０００５９） ２２﹒４９ ＋２﹒４１

指南針（深：３００８０３） ５１﹒８０ ＋０﹒１０

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（ｅｄ）

