《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》北京保障房、深圳人才安居和廈門安居集

團首批３隻保障性租賃住房ＲＥＩＴｓ在滬深證券交易所同步上市交易，中證監副主席李超今日

出席上市儀式並致辭時表示，下一步，中證監將會同相關部門和單位推動基礎設施ＲＥＩＴｓ常

態化發行十條措施落地實施，進一步促進盤活存量資產，助力穩定宏觀經濟運行，推動

ＲＥＩＴｓ立法。

三隻ＲＥＩＴｓ開盤不久便悉數漲停。公募ＲＥＩＴｓ設置首日３０％的漲跌幅比例限制，

非上市首日漲跌幅比例限制為１０％。



＊加快推進民企ＲＥＩＴｓ試點，推動ＲＥＩＴｓ立法＊



李超表示，近期，中證監會同發改委等相關方面制定了加快推進基礎設施ＲＥＩＴｓ常態化

發行的十條措施，包括：推動建立重點地區省市政府牽頭、多部門參加的綜合推動機制，加強工

作統籌協調；召開重點片區會，加強政策輔導和市場培訓，推動形成項目供給梯隊；優化試點項

目推薦程序，研究明確工作時限，提高工作效率；在嚴把項目質量關的基礎上，統一審核理念，

簡化審核程序，優化註冊流程。

同時，明確相關行業准入標準，提高透明度和可預期性，強化持續監管；拓寬試點項目類型

，解決「新類型」項目面臨的新問題，引導市場規範發展；加強專業人員配備，強化常態化發行

需要的資源保障；加快推進民企ＲＥＩＴｓ試點，盡快推出「綠燈」投資案例；盡快推動首批擴

募項目落地；推動ＲＥＩＴｓ立法，積極培育專業ＲＥＩＴｓ管理人和投資者群體。

