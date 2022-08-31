《經濟通通訊社３１日專訊》今日恒指低開３５９點，報１９５８９點。最高升２２３點報

２０１７３點，最低跌３８４點報１９５６４點。恒指收報１９９５４點，升５點或０﹒０３％

。

北水全日淨流入３﹒９２億元，上日淨流出９２３５﹒５４萬元。北水淨買入最多的個股依

次是美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的

依次是碧桂園（０２００７）、微創醫療（００８５３）、中國電信（００７２８）。

主板成交１３６５﹒５４億元增加４２％。其中港股通成交２６４﹒７億元，佔總成交

１９﹒４％。



＊大行對碧桂園評級極端＊



摩根大通發表研究報告指，碧桂園是得到支持發行離岸債券的私人發展商之一，但相信在其

可證明流動性改善前，市場仍對集團保持審慎態度。該行密切留意集團的低線城市發展、利潤走

勢、及流動性，予其目標價２元，維持「遜於大市」評級。

另外，瑞信發表研究報告指，碧桂園上半年核心利潤按年增６９％至４６億元（人民幣．下

同），是由於交付量減少及預售利潤下滑，經調整毛利率為１２﹒９％。該行將碧桂園２０２２

至２４財年的盈利預測下調３８至４０％，目標價亦由７﹒８港元大幅下調５２﹒１８％至

３﹒７３港元，維持「優於大市」評級。

美團升２﹒５９％報１８９﹒８元，北水淨買入５﹒８億元；騰訊控股升１﹒１１％報

３２７﹒２元，北水淨買入３﹒３億元；中國移動升０﹒１９％報５２﹒６元，北水淨買入

１﹒１億元。

碧桂園跌６﹒４３％報２﹒３３元，北水淨賣出１﹒２億元；微創醫療跌８﹒６％報

１５﹒７２元，北水淨賣出８３００萬元；中國電信無升跌報２﹒６８元，北水淨賣出８２００

萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ５﹒８１

騰訊控股 （００７００） ３﹒３５

中國移動 （００９４１） １﹒０６

理想汽車 （０２０１５） ０﹒６９

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒６６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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碧桂園 （０２００７） －１﹒２２

微創醫療 （００８５３） －０﹒８３

中國電信 （００７２８） －０﹒８２

小米集團 （０１８１０） －０﹒６８

中國神華 （０１０８８） －０﹒４９

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