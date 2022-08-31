《經濟通通訊社３１日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）已公布截至今年６

月底止中期業績。董事會主席郁亮在電話會議上表示，６月和７、８月的銷售資料出現比較明顯

的落差，６月的銷售快速大幅回升後，已預期數據會回落。另外，７月起發生了「斷供」事件問

題，部分出險企業無法完成交樓，亦對消費者買房的信心造成了一定影響。

不過，郁亮認為，住房的剛性需求仍然很強，按目前市場中的存量住房，按照自然更新速度

，每年要淘汰１０至１１億平方米，其中一、二線城市就要淘汰３億平方米，而按照當前新開工

的降幅，新建住宅還達不到自然更新所需要的水準。

對於部分出險企業無法交樓，郁亮表示，集團持續開展「土地開放」活動，邀請業主定期參

與建造質量查驗，客戶對交付質量滿意度較２０２１年提升３個百分點，上半年已交付１１﹒５

萬套住宅，７０％準業主在正式交付前至少參與一次現場到訪。



＊料下半年業務表現較上半年好，毛利率仍然受壓＊



萬科總裁、首席執行官祝九勝表示，相信集團下半年的業務表現會較上半年好，而行業低迷

下，毛利率短期內仍然承壓，集團首要任務是要確保經營安全，長遠來說，有質素房企的毛利率

會錄得高於行業的水平。

對於美元債價格出現波動，執行副總裁、財務負責人韓慧華指出，波動是由市場因素所導致

，公司的基本面穩定，集團通常會提前１２至１８個月做好資金規劃。另外，如要有效穩定美元

債價格，則需要投資者對整個行業逐步恢復信心。她表示，境外債是集團過往比較重要的境外融

資渠道，但並不是唯一的融資渠道，強調目前集團在境外整體的銀行貸款渠道非常暢通。

（ｓｌ）

