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AH股新聞

31/08/2022 12:13

微創醫療（８５３）旗下聯營公司於上交所科創板成功上市

　　《經濟通通訊社３１日專訊》微創醫療（００８５３）公布，今日，集團之聯營公司上海微
創電生理醫療科技股份（滬：６８８３５１）於上海證券交易所科創板成功上市。電生理也成為
上交所公布《上海證券交易所科創板發行上市審核規則適用指引第７號－醫療器械企業適用第五
套上市標準》後首個獲批上市的企業。（ｂｎ）

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