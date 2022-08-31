《經濟通通訊社３１日專訊》微創醫療（００８５３）公布，今日，集團之聯營公司上海微

創電生理醫療科技股份（滬：６８８３５１）於上海證券交易所科創板成功上市。電生理也成為

上交所公布《上海證券交易所科創板發行上市審核規則適用指引第７號－醫療器械企業適用第五

套上市標準》後首個獲批上市的企業。（ｂｎ）

