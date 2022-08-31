《經濟通通訊社３１日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）行長張金良於

網上業績發布會表示，今年以來受內外部超預期因素的影響，中國經濟下行壓力較大，但隨著中

國政府推出一籃子政策措施持續推動經濟企穩回升，對於中國經濟長期向好的基本面沒有改變，

隨著信心恢復，消費需求和相關的市場空間也將隨之逐步釋放，預期下半年消費貸款的增長將優

於上半年。

他指出，截至今年６月３０日止六個月，淨利息收益率為２﹒０９％，按年下降４個基點，

隨著央行加大穩健貨幣政策的實施力度，多次下調ＬＰＲ，市場利率水平低於去年同期，以及其

他因素，使上半年的淨息差有所收窄，下半年的貸款收益率仍然有一定的下行空間，未來會努力

把淨息差保持在一個比較合理的水平上，在資產端方面通過結構調整效應作優化，在負債端方面

加強成本控制等，有信心使其淨息差將保持在同業較好水平。



＊房地產貸款整體風險可控＊



首席風險官程遠國表示，去年以來，受疫情反覆等影響，房地產行業營運承壓，但隨著內

地政府推出相關的利好政策，地方政府也出台了一些救市措施，相信對於穩定房地產市場，恢復

市場信心將產生積極影響，短期來看，市場還會有一定的波動，但從長期來看，「發展的主基調

還是穩」。

張金良提及，建行今年上半年在滿足房地產行業合理融資需求，同時亦嚴控風險，截至今年

６月３０日，對公房地產貸款的不良率是２﹒９８％，在業內一直是一個很好水平，個人住房貸

款的不良率為０﹒２５％，也是一個比較好水平，認為相關的衝擊有限，整體風險是可控，截至

６月底，該行的撥備覆蓋率為２４４﹒１２％，較去年底上升４﹒１２％，認為現時撥備覆蓋率

處於很好的水平，亦有充足的財務實力抵禦未來的信用風險。



＊涉及停貸斷供個人按揭逾期貸款逾１１億人幣＊



副行長李運表示，截至７月底，該行涉及房地產停貸斷供的個人按揭逾期貸款金額達

１１﹒１億元人民幣，佔全行全部按揭貸款餘額的０﹒０１８％。期內，相關不良貸款餘額５億

元，佔全行全部按揭貸款餘額的０﹒００７７％，風險整體可控，未來將積極配合地方政府推進

保交樓工作，協助化解風險，亦指今年４月份及５月份個人住房按揭貸款需求壓力較大，但隨著

疫情緩和，加上住房消費政策等因素支持，６月份按揭貸款受理量和投放量有明顯回升，分別環

比增加５４％和４９％。（ｂｎ）

