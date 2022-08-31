《經濟通通訊３１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共第二十次全國代表大會１０月１６日在北京召開

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中共中央政治局３０日召開會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議於１０月

９日在北京召開。中央政治局將向十九屆七中全會建議，中國共產黨第二十次全國代表大會於

１０月１６日在北京召開。



三組數據折射資本市場活力韌性

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專家認為，未來，全面實行股票發行註冊制、健全多層次資本市場體系、提高上市公司質量、擴

大高水平雙向開放等一系列深化改革舉措的落實落地，必將進一步激發資本市場服務高質量發展

的動能。



逾２２００家公司上半年淨利潤實現同比增長

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Ｗｉｎｄ數據顯示，截至８月３０日１９時，有４６６３家Ａ股公司披露了２０２２年半年報，

其中２２１３家公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長，佔比達到４７﹒４６％。超６

成公司二季度淨利潤環比改善。





《上海證券報》



中共第二十次全國代表大會１０月１６日在北京召開

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中共中央政治局３０日召開會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議於１０月

９日在北京召開。中央政治局將向十九屆七中全會建議，中國共產黨第二十次全國代表大會於

１０月１６日在北京召開。



Ａ股公司上半年營收增長近１０％

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截至８月３０日晚８時，已有４８３８家公司披露了２０２２年半年報，上半年合計營收同比增

長９﹒９９％，合計歸母淨利潤同比增長５﹒１％，經營性現金流淨額同比大增１９９﹒２６％

，呈現出健康發展態勢。



人行規範金融控股公司關聯交易行為

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人行３０日發布《金融控股公司關聯交易管理辦法（徵求意見稿）》，規範金融控股公司關聯交

易行為，從多個維度劃分關聯交易類別，提出內部管理總體要求，分類提出關聯交易管理具體要

求，並強化報告和披露要求、明確監督管理措施。





《證券時報》



中共第二十次全國代表大會１０月１６日在北京召開

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中共中央政治局３０日召開會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第七次全體會議於１０月

９日在北京召開。中央政治局將向十九屆七中全會建議，中國共產黨第二十次全國代表大會於

１０月１６日在北京召開。



在擴大需求上積極作為，著力穩就業穩物價

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財政部３０日發布的《２０２２年上半年中國財政政策執行情況報告》指出，展望下半年，財政

部將落實落細扎實穩住經濟一攬子政策措施，在擴大需求上積極作為，鞏固經濟回升向好趨勢，

著力穩就業穩物價。



商務部：抓緊出台新一批穩外資政策措施

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商務部部長助理郭婷婷３０日在國新辦新聞發布會上表示，下一步將抓緊出台新一批的穩外資政

策措施，加大投資促進力度。（ｌｃ）

