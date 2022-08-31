《經濟通通訊社３１日專訊》７月以來Ａ股震盪回調，國泰君安分析認為，權重股票的前期

調整以及政策的邊際響應為全市場提供了安全邊際，短期市場的風格進入階段性平衡的時期。

不過分析指出，階段性風格再平衡並不意味著並不意味著價值類的權重板塊會顯著提升，已

有的政策不足以扭轉與經濟周期相關的價值類板塊業績預期的系統性改善，諸如地產政策、出口

壓力、疫情政策等關鍵判斷因素上仍處在「看不清」、「擠牙膏式的放松」的預期路徑不明確時

期。因此階段性風格再平衡並不意味著成長風格會向價值風格系統性切換。

分析提出，在傳統經濟預期還難以顯著提振的當下，對於投資者而言更重要的仍然是市場調

整之後配置的方向。由於不同投資者對當前經濟增長預期分化拉大（尤其是體現在新╱舊經濟）

以及風險偏好兩端走，回調後布局重點在成長。（ｄｗ）



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