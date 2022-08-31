《神州經脈》國家統計局公布，８月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒４％，低於臨

界點，比上月回升０﹒４個百分點，且略高於市場預期的４９﹒２％，製造業景氣水平有所回升

，但仍處於萎縮區間。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，總體上看，面對疫情、

高溫等不利因素影響，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，企業積極應對，中

國經濟繼續保持恢復發展態勢。

中共二十大將落實在１０月１６日北京召開，惟比亞迪（深：００２５９４）受巴菲特減持

Ｈ股影響急跌，拖累汽車股走低，加上能源股受挫，滬綜指半日跌超過１％失守三千二，低見

３１８４﹒３９點，創８月４日以來新低，到了午後大市上演三千二攻防戰，金融及白酒板塊急

漲救市，滬指收回失地甚至倒升，但去到尾盤重見跌勢，總結全日收跌０﹒７８％，報

３２０２﹒１４點，三千二幸保不失，整個８月滬綜指下跌１﹒５７％。至於深市方面，深成指

今日續跌１﹒２９％，創業板指挫１﹒６％。

總結兩市全日成交１００２４億元（人民幣．下同），從低位重返萬億關口，按日大增

１９﹒５％，值得留意的是資金循陸股通淨流出７９億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 在美國眾議院議長佩洛西訪台後，中國宣布暫停中美氣候變化商談。中國外交部周三在對

《路透》的回覆中表示，美方應消除佩洛西竄台負面影響，為中美氣候變化合作創造必要條件。

回覆稱，「中方敦促美方切實承擔歷史責任，大幅提升減排力度，盡早兌現對發展中國家的支持

承諾。」。此外，美國商務部長雷蒙多（Ｇｉｎａ Ｒａｉｍｏｎｄｏ）接受《華爾街日報》採

訪時表示，總統拜登仍未決定是否放寬對中國進口商品的關稅，拜登正在權衡對此事對通脹以及

美國工人的影響。另據《路透》引述消息人士指，在中美就中概股審計監管達成初步協議後，美

國監管機構選定阿里巴巴（０９９８８）、京東（０９６１８）及百勝中國（０９９８７）等在

美國上市的中國企業，由９月開始首先在香港進行監管檢查。自阿里巴巴被列入潛在摘牌名單後

，便轉換為於香港聯交所雙重主要上市，有關申請已獲香港聯交所確認，轉換生效日將於

２０２２年底前生效。



２﹒ 全國昨日（３０日）新增本土陽性１６７５宗，西藏仍是疫情最嚴重的地區，新增逾

７００宗病例。廣東疫情升溫，昨增４６宗個案中，深圳佔３５宗，廣州佔５宗。廣州海珠區在

常態化核酸篩查中發現核酸檢測異常情況，為防止疫情傳播，決定從今日８時至９月２日２４時

，強化海珠區社會面疫情防控措施通告如下：海珠區區內中小學階段學校、幼兒園暫停返校及線

下教學、校外培訓機構暫停線下教學，托育、托管機構暫停服務。海珠區北至濱江西路－濱江中

路、南至昌崗西路－昌崗中路、西至珠江、東至東曉路區域內，實行「強化社會面管控、嚴格限

制人員聚集」防控措施。上海在連續兩日疫情零新增後，昨日又出現２宗新冠陽性病例，其中一

宗為社會面新增病例。廣州市昨日新增７宗新冠病毒陽性個案，２人在社區常態化核酸檢測發現

，５人屬密切接觸者，大部分患者居住在海珠區，海珠區相關區域劃定風險區域，部分地鐵、巴

士站停運，中小學、幼兒園暫停面授課，堂食暫停等。



３﹒ 統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀８月官方製造業及服務業ＰＭＩ指，８月，

生產指數為４９﹒８％，與上月持平，新訂單指數為４９﹒２％，高於上月０﹒７個百分點，兩

個指數均繼續位於收縮區間，表明製造業產需恢復力度仍需加強。８月，主要原材料購進價格指

數和出廠價格指數分別為４４﹒３％和４４﹒５％，比上月上升３﹒９和４﹒４個百分點，製造

業市場價格總體水平降幅收窄。大、中型企業ＰＭＩ有所回升。大型企業ＰＭＩ為５０﹒５％，

比上月上升０﹒７個百分點，升至擴張區間。中型企業ＰＭＩ為４８﹒９％，比上月上升０﹒４

個百分點，景氣水平有所改善。小型企業ＰＭＩ為４７﹒６％，比上月下降０﹒３個百分點，景

氣水平繼續下降，小型企業生產經營壓力較大。８月份，受疫情及高溫天氣等因素影響，服務業

商務活動指數降至５１﹒９％，比上月回落０﹒９個百分點，仍高於臨界點，服務業擴張步伐有

所放緩。住宿、餐飲、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均高於

５５﹒０％，相關行業業務總量保持較快增長。同時，房地產、租賃及商務服務、居民服務等行

業商務活動指數繼續位於收縮區間，行業市場活躍度下降。



４﹒ 據英國《金融時報》引述兩名知情人士報道稱，投資中國恒大集團（０３３３３）債券的

全球基金已為恒大集團制定債務重組計劃－－要求董事局主席許家印自掏腰包償還債務。知情人

士表示，債券持有人最近提交了對中國恒大２００億美元境外債的重組方案，境外債權人建議許

家印買入恒大發行的新股，公司用這些資金來償還部分離岸債務。今年７月，恒大表示將向離岸

債權人提供資產打包方案，其中可能包括兩家海外上市公司的股份，以此作為優惠條件。早前《

華爾街日報》報道，當時恒大並未明確說明計劃減記多少面值約２００億美元的境外債務。經過

幾個月的工作，恒大公司仍未發布具體計劃，只表示將在「２０２２年內」的某個時候發布。此

外，新能源車巨頭比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）遭股神巴菲特減持的消息曝光，

據港交所文件顯示，巴菲特旗下的投資公司巴郡，上周三（２４日）於場內減持比亞迪３３﹒１

萬股Ｈ股或０﹒１２％，每股平均價約２７７港元，套現３﹒６９億港元。此為巴菲特持有比亞

迪１４年來的首次賣出。據比亞迪中期業績披露，截至６月底，巴菲特原持有２﹒２５億股比亞

迪，對比最新持股量的２﹒１９億股，減少約６２８﹒１萬股。



５﹒ 生態環境部部長黃潤秋３０日主持召開部常務會議，貫徹落實國務院第十次全國深化「放

管服」改革電視電話會議精神，審議並原則通過廣東陸豐核電５、６號機組環境影響報告書（建

造階段）審評情況。會議強調，核電是實現碳達峰碳中和目標的重要支撐和能源綠色低碳轉型的

重要選項。在嚴格監管、確保絕對安全的前提下有序發展核電。對此次審議的兩台機組，要加大

監督檢查力度，督促營運單位切實承擔全面責任，有效運轉安全管理體系，切實防範核安全風險

。要加強核電廠環境影響評價的事中事後監管，督促營運單位落實監管要求，確保核電廠建造符

合生態環境保護各項法律法規標準。



６﹒ 北京保障房、深圳人才安居和廈門安居集團首批３隻保障性租賃住房ＲＥＩＴｓ在滬深證

券交易所同步上市交易，中證監副主席李超今日出席上市儀式並致辭時表示，下一步，中證監將

會同相關部門和單位推動基礎設施ＲＥＩＴｓ常態化發行十條措施落地實施，進一步促進盤活存

量資產，助力穩定宏觀經濟運行，推動ＲＥＩＴｓ立法。三隻ＲＥＩＴｓ開盤不久便悉數漲停。

公募ＲＥＩＴｓ設置首日３０％的漲跌幅比例限制，非上市首日漲跌幅比例限制為１０％。此外

，據《廣州日報》從廣州市地方金融監管局獲悉，粵開資本投資有限公司於８月２９日獲批廣東

省合格境內有限合夥人境外投資（ＱＤＬＰ）試點資格，試點額度１０億元人民幣，這是廣州首

個ＱＤＬＰ試點項目正式落地。去年１１月，《廣東省開展合格境內有限合夥人境外投資試點工

作暫行辦法》發布，這意味著繼深圳之後，廣東全省範圍內均可開展ＱＤＬＰ試點。據了解，

ＱＤＬＰ試點在投資主體、範圍、方式等方面更加開放和靈活，在外匯額度使用上更加便利，將

有利於暢通廣州境內資本對外投資渠道，把更多優質項目引進來。



７﹒ 兩間重債壓身的內房公布半年業績。陽光城（深：０００６７１）已到期未支付且正協調

展期債務的債務本金合計金額３５７﹒６６億元。今年上半年，公司實現營收９２﹒５５億元，

同比跌６９﹒０８％；歸屬上市公司股東的淨虧損達３５﹒６５億元；扣非後淨虧損４７﹒２４

億元。期內，公司全口徑銷售額２４４億元，按年降７５﹒９２％；權益銷售額１５６﹒２８億

元，降７５﹒９１％。華夏幸福（滬：６００３４０）上半年實現營業收入１４３﹒６４億元，

同比降３１﹒８２％；淨虧損５﹒３８億元，上年同期虧損９４﹒８億元。期內，實現銷售額

７３﹒２３億元，同比降４５﹒９３％；經營性現金流１３﹒２７億元。據披露，公司《債務重

組計劃》中金融債務已實現債務重組簽約１２０３﹒１５億元，相應減免債務利息、豁免罰息金

額共計１０７﹒７億元。對已簽署《債務重組協議》中適用「兌、抵、接」清償方式的債權人已

啟動兩批現金兌付，合計兌付１９﹒１６億元。



８﹒ 美匯指數周二（３０日）持平，紐約尾盤報１０８﹒８３，盤中觸及１０９﹒１１，但未

能超越周一（２９日）觸及的２０年高位。繼聯儲局主席鮑威爾上周重申鷹派立場後，多名官員

表達支持。人民幣中間價三連貶刷兩年低，即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開１１０點子，報

６﹒９０９０，再度失守６﹒９０關，此後收復失地，全日更漲７５點，報６﹒８９０５，實現

兩連揚。人幣即期８月累跌２﹒２％，創４月以來最大月度跌幅。交易員稱，由於美指仍偏強，

人民幣短期仍有一定調整空間，不過隨著監管層連續釋放信號，人民幣跌勢料放緩。一中資行交

易員稱，人民幣短期看估計６﹒９２－６﹒９３差不多了。加拿大豐業銀行最新觀點認為，近期

人民幣中間價持續偏強，或表明中共二十大前監管層將努力保持人民幣匯率基本穩定，遏制人民

幣貶值的單向投機。道明證券表示，隨著經濟壓力加劇，人民幣「未來幾周」料將跌穿７元關口

，人民幣兌美元到２０２２年底預計將跌至７﹒１０左右，之前預估為６﹒８０。此外，中央政

府將於２０２２年９月７日在澳門發行３０億元人民幣國債，為自２０１９年７月以來再次在澳

門發行國債。（ｗｌ）

