《鍾之日記》８月３１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



８月最後一日交易日，股神巴菲特減持比亞迪（０１２１１）的消息曝光，市場震撼，美股

連跌三個交易日，中國８月官方製造業ＰＭＩ好過預期，令香江魚缸今日極波動，半日曾挫近

４００點，下午倒升，恒指收市微升５點報１９９５４。累計８月，港股曾經低見１９１８９點

，是５月１０日以來新低，累跌１％。

恒指今早低開３５９點，報１９５８９，跌幅一度急擴至３８４點，低見１９５６４，內地

ＰＭＩ好過預期，大市跌幅顯著收窄至４２點，高見１９９０６，惟受制廿天線，港股午後收復

失地，一度重上兩萬大關，曾倒升２２３點，高見２０１７３，尾市再度回落。恒指收市微升５

點報１９９５４。國指升２４點，報６８６５。科指開市挫２﹒５％，低見４１２３，已是今早

低位所在，收市倒升１﹒１％，收４２７３點。

ＭＳＣＩ收市後指數換馬下，全日成交大增至１３６５﹒５４億元。



＊滬指守３２００關，全月跌１﹒６％＊



國家統計局公布，８月製造業業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒４％，低於臨界點，比上

月回升０﹒４個百分點，且略高於市場預期的４９﹒２％，製造業景氣水平有所回升，但仍處於

萎縮區間。統計局解讀指，總體上看，面對疫情、高溫等不利因素影響，各地區各部門認真貫徹

落實黨中央、國務院決策部署，企業積極應對，中國經濟繼續保持恢復發展態勢。

中共二十大將落實在１０月１６日北京召開，惟比亞迪受巴菲特減持Ｈ股影響急跌，拖累汽

車股走低，加上能源股受挫，滬綜指半日跌超過１％失守三千二，低見３１８４﹒３９點，創８

月４日以來新低，到了午後大市上演三千二攻防戰，金融及白酒板塊急漲救市，滬指收回失地甚

至倒升，但去到尾盤重見跌勢，總結全日收跌０﹒７８％，報３２０２﹒１４點，三千二幸保不

失，整個８月滬綜指下跌１﹒５７％。至於深市方面，深成指今日續跌１﹒２９％，創業板指挫

１﹒６％。

總結兩市全日成交１００２４億元人民幣，從低位重返萬億關口，按日大增１９﹒５％，值

得留意的是資金循陸股通淨流出７９億元人民幣。

美聯儲多名官員支持主席鮑威爾的鷹派立場，市場現時預期聯儲局下月有近７０％機會加息

７５個基點。人民幣貶值壓力持續，中間價今報６﹒８９０６，較上個交易日跌１０４點子，錄

三連貶，創２０２０年８月２６日以來兩年新低。



＊股神變心沽貨，比亞迪傷心跌倒＊



能源車巨頭比亞迪遭股神巴菲特減持的消息曝光，據港交所文件顯示，巴菲特旗下的投資公

司巴郡，上周三（２４日）於場內減持比亞迪３３﹒１萬股Ｈ股或０﹒１２％，每股平均價約

２７７元，套現３﹒６９億元。據比亞迪中期業績披露，截至６月底，巴菲特原持有２﹒２５億

股比亞迪，對比最新持股量的２﹒１９億股，減少約６２８﹒１萬股，若以上周三沽貨均價

２７７元推算，累計減持貨值１７﹒４億元。

內媒引述比亞迪投資者關係部門相關人士稱，公司也是看到股權披露才知道相關減持，但市

場不用過度解讀。

巴菲特持有比亞迪１４年來首次賣出，不過外資大行卻有其他見解，富瑞認為比亞迪第二季

業績勝預期，今年上半年純利錄３５﹒９５億元人民幣，處於盈利預喜的高端範圍，而其第二季

的收入為８４８億元人民幣，按年升６８％，按季升２５％，第二季的純利按年１﹒９８倍至

２８億元人民幣，每輛車純利達６４００元人民幣，高於該行預期，將Ｈ股目標價由３２９港元

上調至３５４港元，Ａ股目標價由３４７元人民幣升至４００元人民幣，均維持「買入」評級。

聯繫到此前巴郡已將比亞迪所有持倉轉倉，不禁讓外界擔心巴菲特拋售比亞迪陸續有來，比

亞迪今日股價受到重大打擊，低見２２９元創下三個月新低，全日股價則瀉７﹒９％，報

２４２﹒２元；比亞迪受難亦影響到同業表現，廣汽集團（０２２３８）跌３﹒８％，長汽

（０２３３３）跌２﹒５％，吉利汽車（００１７５）跌２﹒２％，惟小鵬汽車（０９８６８）

升２％，蔚來（０９８６６）漲２﹒２％。



＊入選ＰＣＡＯＢ首批查帳，阿里百勝中國軟腳＊



據《路透》引述消息人士指，美國監管機構選中阿里巴巴（０９９８８）、京東

（０９６１８）及百勝中國（０９９８７）為首批查帳中概股，下月開始首先在香港進行監管檢

查。上述三間公司的核數師，即羅兵咸永道、德勤及畢馬威已被告知。

百勝中國收跌３﹒２％，報３８８元，阿里巴巴跌近１％，報９４﹒３元，京東微跌

０﹒０８％，報２４６﹒８元。

至於其他科網股有支持，美團（０３６９０）升２﹒６％，小米（０１８１０）升１﹒９％

，騰訊（００７００）升１﹒１％，嗶哩嗶哩（０９６２６）升０﹒９％。

中國證監會、財政部上周五（２６日）與美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）簽署

審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。美國證券交易委員會（ＳＥＣ）就中美審計監管合

作協議發布了相關的十三條問答，表示美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）的檢查員９

月中旬需前往中國內地或香港進行調查，如果ＰＣＡＯＢ繼續被禁止對在ＰＣＡＯＢ註冊的內地

和香港會計師事務所進行全面檢查，２００多隻中概股則可能被迫集體退市。ＳＥＣ主席

Ｇａｒｙ Ｇｅｎｓｌｅｒ表示，９月中旬開始審查，到１２月份美國就將知道中資公司是否合

規，強調ＰＣＡＯＢ必須有查閱審計底稿的全部權限。

美國監管機構十多年來一直要求取得在美上市中企的審計底稿，但中方以國安疑慮為由拒絕

。



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