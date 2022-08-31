《經濟通通訊社３１日專訊》三家大型國有銀行公布中期業績，半年盈利仍錄得增長但增長

率有所放緩，不良貸款率未見明顯增加，惟房企不良貸款率亮起紅燈。

績後相關Ａ股股價表現暫見平穩，其中工商銀行（滬：６０１３９８）上半年淨息差減少

０﹒０９厘，股價跌０﹒２％。建設銀行（滬：６０１９３９）上半年淨息差減少０﹒０９厘，

股價升０﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）因境外業務較大，上半年淨息差按年持平，股

價現升０﹒３％。



＊房企不良貸款率：工行５﹒４７％，中行５﹒６７％，建行２﹒９８％＊



留意內銀對房企的不良貸款率增加，工行房企不良貸款率達５﹒４７％，較去年底增加

０﹒６８個百分點，中行房企不良貸款率更高達５﹒６７％，較去年底增加０﹒６２個百分點，

至於建行房企不良貸款率２﹒９８％，在四大行之中比率最低，但半年內增長了１﹒４２個百分

點。

建設銀行中期未經審核純利約１６１６﹒４２億元（人民幣．下同），升５﹒４４％，每股

盈利６５分，不派中期股息。該集團指，淨利息收入３１７３億元，升７﹒１８％，手續費及佣

金收入淨額６８８億元，跌約０﹒８９％，淨利差１﹒９％，信用減值損失１０３３億元，跌

４﹒６４％，於６月底，客戶貸款及墊款總額比去年底升８﹒３８％，吸收存款比去年底升

８﹒０７％，不良貸款率１﹒４％，資本充足率１７﹒９５％。

工行中期純利１７１５﹒０６億元，按年升４﹒９１％；每股基本盈利４７分，不派中期息

。期內營業收入４４３７﹒８８億元，升４﹒０８％；營業利潤２０６９﹒９３億元，升

０﹒０６％。利息淨收入３５１４﹒２５億元，升４﹒５％，非利息收入９２３﹒６３億元，增

長２﹒５％。上半年不良貸款率１﹒４１％，較上年末下降０﹒０１個百分點；撥備覆蓋率

２０７﹒０３％，比上年末提高１﹒１９個百分點；資本充足率１８﹒３１％，較上年末提升

０﹒２９個百分點。

中行上半年純利１１９９﹒２４億元，按年升６﹒３％，不派中期息。期內營業收入

３１３６﹒１１億元，升３﹒５５％；營業利潤１５１８﹒８９億元，升２﹒９４％；淨利息收

入２２３９﹒９３億元，升７﹒２９％；非利息收入８９６﹒１８億元，跌４﹒７４％。期內，

淨息差為１﹒７６％，與去年同期基本持平。６月末，不良貸款率１﹒３４％，比上年末上升

０﹒０１個百分點；集團貸款減值準備餘額４１６４﹒２５億元，比上年末增加２５８﹒８４億

元；不良貸款撥備覆蓋率１８３﹒２６％，比上年末下降３﹒７９個百分點。集團資本充足率

１６﹒９９％，比上年末提升０﹒４６個百分點。（ｅｙ）

