《經濟通通訊社３１日專訊》三家大型國有銀行公布中期業績，半年盈利仍錄得增長但增長
率有所放緩，不良貸款率未見明顯增加，惟房企不良貸款率亮起紅燈。
績後相關Ａ股股價表現暫見平穩，其中工商銀行（滬：６０１３９８）上半年淨息差減少
０﹒０９厘，股價跌０﹒２％。建設銀行（滬：６０１９３９）上半年淨息差減少０﹒０９厘，
股價升０﹒２％，中國銀行（滬：６０１９８８）因境外業務較大，上半年淨息差按年持平，股
價現升０﹒３％。
＊房企不良貸款率：工行５﹒４７％，中行５﹒６７％，建行２﹒９８％＊
留意內銀對房企的不良貸款率增加，工行房企不良貸款率達５﹒４７％，較去年底增加
０﹒６８個百分點，中行房企不良貸款率更高達５﹒６７％，較去年底增加０﹒６２個百分點，
至於建行房企不良貸款率２﹒９８％，在四大行之中比率最低，但半年內增長了１﹒４２個百分
點。
建設銀行中期未經審核純利約１６１６﹒４２億元（人民幣．下同），升５﹒４４％，每股
盈利６５分，不派中期股息。該集團指，淨利息收入３１７３億元，升７﹒１８％，手續費及佣
金收入淨額６８８億元，跌約０﹒８９％，淨利差１﹒９％，信用減值損失１０３３億元，跌
４﹒６４％，於６月底，客戶貸款及墊款總額比去年底升８﹒３８％，吸收存款比去年底升
８﹒０７％，不良貸款率１﹒４％，資本充足率１７﹒９５％。
工行中期純利１７１５﹒０６億元，按年升４﹒９１％；每股基本盈利４７分，不派中期息
。期內營業收入４４３７﹒８８億元，升４﹒０８％；營業利潤２０６９﹒９３億元，升
０﹒０６％。利息淨收入３５１４﹒２５億元，升４﹒５％，非利息收入９２３﹒６３億元，增
長２﹒５％。上半年不良貸款率１﹒４１％，較上年末下降０﹒０１個百分點；撥備覆蓋率
２０７﹒０３％，比上年末提高１﹒１９個百分點；資本充足率１８﹒３１％，較上年末提升
０﹒２９個百分點。
中行上半年純利１１９９﹒２４億元，按年升６﹒３％，不派中期息。期內營業收入
３１３６﹒１１億元，升３﹒５５％；營業利潤１５１８﹒８９億元，升２﹒９４％；淨利息收
入２２３９﹒９３億元，升７﹒２９％；非利息收入８９６﹒１８億元，跌４﹒７４％。期內，
淨息差為１﹒７６％，與去年同期基本持平。６月末，不良貸款率１﹒３４％，比上年末上升
０﹒０１個百分點；集團貸款減值準備餘額４１６４﹒２５億元，比上年末增加２５８﹒８４億
元；不良貸款撥備覆蓋率１８３﹒２６％，比上年末下降３﹒７９個百分點。集團資本充足率
１６﹒９９％，比上年末提升０﹒４６個百分點。（ｅｙ）
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