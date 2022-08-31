《經濟通通訊社３１日專訊》新能源車巨頭比亞迪（０１２１１） （深：００２５９４）

遭股神巴菲特減持的消息曝光，據港交所文件顯示，巴菲特旗下的投資公司巴郡，上周三（２４

日）於場內減持比亞迪３３﹒１萬股Ｈ股或０﹒１２％，每股平均價約２７７元，套現３﹒６９

億元。此為巴菲特持有比亞迪１４年來的首次賣出。

據比亞迪中期業績披露，截至６月底，巴菲特原持有２﹒２５億股比亞迪，對比最新持股量

的２﹒１９億股，減少約６２８﹒１萬股，若以上周三沽貨均價２７７元推算，累計減持貨值

１７﹒４億元。

這個消息顯然打擊新能源汽車板塊，或是對新能源車板塊的新一次壓力測試，滬深新能源車

股齊齊跳水，比亞迪Ａ股急跌７％，長城汽車（滬：６０１６３３）挫４﹒６％，江淮汽車

（滬：６００４１８）大跌４﹒７％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌４﹒３％，長安汽車

（深：０００６２５）瀉３﹒３％，北汽藍谷（滬：６００７３３）跌１﹒８％。

作為新能源汽車產業鏈之一的鋰業股同樣有沽壓，贛鋒鋰業（深：００２４６０）急挫

４﹒３％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌２﹒７％，寧德時代（深：３００７５０）跌

２﹒１％。

據聯交所中央結算系統（ＣＣＡＳＳ）資料，約２﹒２５億股比亞迪股份於７月１１日調入

花旗銀行帳戶內，股數與股神持股數目一致，惹來巴菲特部署減持疑雲。巴菲特在２００８年９

月以每股８元，買入２﹒２５億股比亞迪Ｈ股，作價僅１８億元。（ｃａ）

