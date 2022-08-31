《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３１日上海專電》上交所日前在官網公布了滬市主板上市公

司２０２１至２０２２年度信息披露工作評價結果，其中，評價為Ａ類（優秀）和Ｂ類（良好）

公司佔比超過八成，表明滬市主板公司整體信息披露和規範運作水平持續提升。評價為Ｃ類（合

格）的公司整體情況合格，但在信息披露有效性、規範運作等方面存在一定瑕疵。此外，也有少

部分公司信息披露工作較不規範，存在審計報告、內控報告被出具無法表示意見或否定意見、信

息披露嚴重違規被上交所公開譴責、存在大額資金佔用違規擔保行為等情形，根據規則被評為Ｄ

（不合格）。

上交所表示，本次參加評價的對像是２０２１年１２月３１日前上市的主板公司，合計

１６４２家，評價期間是２０２１年７月１日至２０２２年６月３０日。評為Ａ類、Ｂ類、Ｃ類

、Ｄ類的公司分別有３００家、１０１８家、２３９家和８５家，佔比分別為１８﹒２７％、

６２％、１４﹒５６％和５﹒１８％。從近三年的評價結果來看，比例結構與今年大致相當，有

１６４家公司（佔比１０％）連續三年被評為Ａ。

