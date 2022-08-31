《經濟通通訊社３１日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）公布中期報告，半

年歸屬於上市公司股東的淨利潤１２２﹒２億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒６４％；其

中，第二季單季營收１４４２﹒４９億元，同比升３７﹒５８％；歸母淨利潤１０７﹒９４億元

，同比升１０﹒６５％，環比大增６５５﹒３５％。基本每股收益１﹒０５１４元。

期內，營業收入２０６９﹒２億元，同比增長２３﹒８２％，其中房地產開發業務結算收入

１７８８﹒８億元，同比增長２３﹒９％；物業服務的收入增速為４２﹒２％，物流倉儲、租賃

住宅、商業開發與運營等業務的收入（含非並表項目）增速分別為３９﹒１％、１２﹒３％和

１０﹒４％。

銷售規模下滑明顯，上半年萬科實現銷售面積１２９０﹒７萬平方米，銷售金額

２１５２﹒９億元，分別同比下降４１﹒１％和３９﹒３％。



＊新項目投資放緩，總規劃計容建築同比減８０％＊



拿地步伐則明顯放緩，投資集中在一二線城市。上半年獲取新項目１９個，遠低於去年同期

為９５個；總規劃計容建築面積３０７﹒８萬平方米，相比去年同期的１５０５﹒９萬平方米減

少約８０％；權益地價總額也由去年同期的８８６﹒５億元降至２４８﹒３億元。

萬科仍在「三條紅線」中保持綠檔，持有貨幣資金１４１０﹒７億元，高於短期借款和一年

內到期的有息負債總和６２６﹒４億元，覆蓋倍數為２﹒３倍；淨負債率３５﹒５％；截止６月

底，萬科的存量借款綜合融資成本為４﹒０８％，其中上半年新增融資成本３﹒５９％。

萬科Ａ半日升４﹒６６％，報１６﹒６３元。（ｄｗ）

