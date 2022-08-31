《經濟通通訊社３１日專訊》萬科（０２２０２）（深：００００００２）今日上午舉行

２０２２年中期業績會，萬科董事會主席郁亮在談論到內房前景指，市場收縮過了頭，反而會積

蓄自發修復的動能，當下行業最重要的是找到「生火取暖」的辦法。萬科總裁祝九勝預期，下半

年公司的銷售業績會較上半年好，因為內房觸底回升是整體的趨勢，同時，公司亦調整銷售激勵

政策，加強公司銷售能力。現時背景下，祝九勝指，毛利率有一定承壓，但認為這個沉壓是短期

現象，料未來會回到平均水平。萬科目前首要是確保經營安全。

萬科Ａ股午後仍強勢，目前升５﹒１％，報１６﹒７元人民幣，Ｈ股亦漲５﹒７％，報

１５﹒３港元，曾升至１５﹒４６港元，為一個月以來高。



＊樓市收縮過頭，仍是十萬億量級巨大市場＊



針對房地產市場形勢的問題，郁亮重申了其在６月股東大會上的判斷：從短期來看，市場已

經築底，但恢復是一個緩慢和溫和的過程。他認為市場收縮過了頭，反而會積蓄自發修復的動能

，要相信居民追求美好生活、改善居住條件的力量。住房的剛性需求仍然很強，依然是個十萬億

量級的巨大市場，常做常有，常做常新。而按照當前新開工的降幅，新建住宅還達不到自然更新

所需要的水平，這還沒有考慮到居住水平的改善、人口聚集等因素，因此當前市場肯定是偏低了

，不會一直維持在這個水平。

但他坦言，７、８月和６月之間的銷售數據確實出現了比較明顯的落差，６月在疫情回補、

季節性等短期因素的影響下快速大幅回升後，７月以來出現「停貸」事件等新問題，對消費者買

房的信心造成了一定影響。



＊經營性現金流實現淨流入，比去年同期表現更好＊



郁亮表示，萬科歷來非常重視現金流和財務穩健，始終把安全放在第一位，對行業來說眼下

最重要的任務是找到生火取暖的辦法。他表示，萬科在規模和債務方面一直比較克制，所以經營

層面有一定的安全邊際。去年以來，萬科應對工作也做得比較早，銷售回款效率一直保持在比較

高的水平，債務結構、成本等方面都有進一步的優化和提升。因此，盡管上半年市場波動超出了

所有人的預期，萬科的經營性現金流仍然實現淨流入，比去年同期表現更好。

至於萬科旗下的萬物云上市，郁亮稱，萬科分拆物業上市不是賣豬仔，通過好的價錢把它賣

掉，是想讓它通過上市有更好的發展空間，所以短期市場的估值不是最在意的。（ｄｗ）

