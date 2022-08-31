《經濟通通訊社３１日專訊》惠譽評級表示，盡管資本支出居高不下，電池龍頭企業的技術

優勢、規模和生產效率將支撐其保持市場優勢，亞洲頭部動力電池供應商的信用狀況料將在中期

內保持不變。

惠譽預計，由於用於擴大產能的資本支出高企，電池供應商在產能爬坡階段的自由現金流將

持續為負，但得益於股權融資增加及ＥＢＩＴＤＡ規模迅速擴大，電池供應商的槓桿率應能維持

在與其評級相稱的範圍內。惠譽料在理順向下游車企的成本轉嫁機制後，電池供應商的盈利水平

將持續回升。

分析並指，由於許多龍頭電池供應商已簽訂覆蓋未來數年產量的長期採購合同。加上車企也

希望通過增強與龍頭電池供應商的關係保障其長期電池供應，使得頭部供應商積累大量未交付訂

單。降低龍頭電池商降價、議價能力減弱及投資回收期延長的風險。

隨著電動車在乘用車市場的滲透率提升，惠譽預計，２０３０年全球動力電池需求將達到

２﹒３太瓦時，年複合增長率為２４％。全球電池行業仍高度集中，包括寧德時代

（深：３００７５０）、比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）在內的全球前五大電池製

造商在全球動力電池供應量中的佔比近８０％。（ｄｗ）

