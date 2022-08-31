《經濟通通訊社３１日專訊》陽光城（深：０００６７１）公告披露最新債務進展及半年報

。截至目前，公司已到期未支付且正協調展期債務的債務本金合計金額３５７﹒６６億元（人民

幣．下同）。其中，境外公開市場債券未按期支付本金累計０﹒６８億美元，境內公開市場債券

未按期支付本金累計１４９﹒０３億元。公司表示，將在地方政府和金融監管機構的大力支持、

積極協調下，制定短中長期綜合化解方案，積極解決當前問題。

陽光城公布半年報顯示，今年上半年，公司實現營收９２﹒５５億元，同比跌６９﹒０８％

；歸屬上市公司股東的淨虧損達３５﹒６５億元；扣非後淨虧損４７﹒２４億元。期內，公司全

口徑銷售額２４４億元，按年降７５﹒９２％；權益銷售額１５６﹒２８億元，降７５﹒９１％

。

公司表示，２０２２年半年度末公司提取的資產減值準備餘額為９８﹒３３億元，其中壞帳

準備餘額１０﹒９８億元，合同資產減值準備餘額１５３８﹒５３萬元，存貨跌價準備餘額

８７﹒１９億元，商譽減值準備餘額５﹒９６萬元。資產減值準備的計提直接計入當期損益，增

加當期資產減值損失１９﹒９３億元，減少公司當期利潤１９﹒３億元。

陽光城績後靠穩，現略跌０﹒５％，報２﹒１８元。（ｗｌ）

