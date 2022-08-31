《經濟通通訊社３１日專訊》中共中央政治局召開會議，會議決定，中共第十九屆中央委員

會第七次全體會議於今年１０月９日在北京召開，中共中央政治局將向十九屆七中全會建議，於

今年１０月１６日召開中共第二十次全國代表大會（中共二十大），屆時將選出新一屆中央委員

會和中央紀律檢查委員會。

中共二十大會期落實，惟滬深股市等候ＰＭＩ數據出爐，今早低開，上證綜合指數（滬綜指

）低開０﹒３３％，報３２１６﹒５３點，深綜指低開０﹒４５％，地產股造好，燃氣、石油及

汽車股走低。

美聯儲多名官員支持主席鮑威爾的鷹派立場，市場現時預期聯儲局下月有近７０％機會加息

７５個基點。人民幣貶值壓力持續，中間價今報６﹒８９０６，較上個交易日跌１０４點子，錄

三連貶，創２０２０年８月２６日以來兩年新低。人民銀行連續第２６日進行２０億元人民幣７

天期逆回購，完全對沖到期量。

據外電引述消息人士指，在中美就中概股審計監管達成初步協議後，美國監管機構選定阿里

巴巴（０９９８８）及另外多間在美國上市的中國企業，由９月開始首先在香港進行監管檢查，

為阿里巴巴進行會計工作的會計事務所普華永道經已接獲通知。（ｅｙ）

