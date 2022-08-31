《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，８月製造業業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９﹒４％，低於臨界點，比上月回升０﹒４個百分點，且略高於市場預期的４９﹒２％，製造

業景氣水平有所回升，但仍處於萎縮區間。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，總

體上看，面對疫情、高溫等不利因素影響，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署

，企業積極應對，中國經濟繼續保持恢復發展態勢。

中共二十大將落實在１０月１６日北京召開，惟比亞迪（深：００２５９４）受巴菲特減持

影響急跌，拖累汽車股走低，加上能源股受挫，滬綜指半日跌１﹒１８％，報３１８９﹒２６點

，穿三千二，深成指挫１﹒７４％，創業板指更插水２﹒１３％。兩市半日成交６２７０億元（

人民幣．下同），較上日同時段成交增加１５﹒６％。

美聯儲多名官員支持主席鮑威爾的鷹派立場，市場現時預期聯儲局下月有近７０％機會加息

７５個基點。人民幣貶值壓力持續，中間價今報６﹒８９０６，較上個交易日跌１０４點子，錄

三連貶，創２０２０年８月２６日以來兩年新低。人民銀行連續第２６日進行２０億元人民幣７

天期逆回購，完全對沖到期量。



＊股神十四年來首沽貨，比亞迪挫７％＊



能源車巨頭比亞迪遭股神巴菲特減持的消息曝光，據港交所文件顯示，巴菲特旗下的投資公

司巴郡，上周三（２４日）於場內減持比亞迪３３﹒１萬股Ｈ股或０﹒１２％，每股平均價約

２７７元，套現３﹒６９億元。據比亞迪中期業績披露，截至６月底，巴菲特原持有２﹒２５億

股比亞迪，對比最新持股量的２﹒１９億股，減少約６２８﹒１萬股，若以上周三沽貨均價

２７７元推算，累計減持貨值１７﹒４億元。

巴菲特持有比亞迪１４年來首次賣出，這個消息顯然打擊新能源汽車板塊，或是對新能源車

板塊的新一次壓力測試，滬深新能源車股齊齊跳水，比亞迪Ａ股急跌７﹒１％，長城汽車

（滬：６０１６３３）挫５﹒３％，廣汽集團（滬：６０１２３８）跌４﹒５％，長安汽車

（深：０００６２５）瀉４％，北汽藍谷（滬：６００７３３）同跌４％。



＊大型銀行業績保持，股價表現無異動＊



三家大型國有銀行公布中期業績，半年盈利仍錄得增長但增長率有所放緩，不良貸款率未見

明顯增加，惟房企不良貸款率亮起紅燈。

績後相關Ａ股股價表現暫見平穩，其中工商銀行（滬：６０１３９８）上半年淨息差減少

０﹒０９厘，股價持平；建設銀行（滬：６０１９３９）上半年淨息差減少０﹒０９厘，股價升

０﹒４％，中國銀行（滬：６０１９８８）因境外業務較大，上半年淨息差按年持平，股價無升

跌。

留意內銀對房企的不良貸款率增加，工行房企不良貸款率達５﹒４７％，較去年底增加

０﹒６８個百分點，中行房企不良貸款率更高達５﹒６７％，較去年底增加０﹒６２個百分點，

至於建行房企不良貸款率２﹒９８％，在四大行之中比率最低，但半年內增長了１﹒４２個百分

點。（ｅｙ）

