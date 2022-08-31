《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，８月製造業業採購經理指數（ＰＭＩ）為

４９﹒４％，低於臨界點，比上月回升０﹒４個百分點，且略高於市場預期的４９﹒２％，製造

業景氣水平有所回升，但仍處於萎縮區間。統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，總

體上看，面對疫情、高溫等不利因素影響，各地區各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署

，企業積極應對，中國經濟繼續保持恢復發展態勢。

中共二十大將落實在１０月１６日北京召開，惟比亞迪（深：００２５９４）受巴菲特減持

Ｈ股影響急跌，拖累汽車股走低，加上能源股受挫，滬綜指半日跌超過１％失守三千二，低見

３１８４﹒３９點，創８月４日以來新低，到了午後大市上演三千二攻防戰，金融及白酒板塊急

漲救市，滬指收回失地甚至倒升，但去到尾盤重見跌勢，總結全日收跌０﹒７８％，報

３２０２﹒１４點，三千二幸保不失，整個８月滬綜指下跌１﹒５７％。至於深市方面，深成指

今日續跌１﹒２９％，創業板指挫１﹒６％。

總結兩市全日成交１００２４億元（人民幣．下同），從低位重返萬億關口，按日大增

１９﹒５％，值得留意的是資金循陸股通淨流出７９億元。

美聯儲多名官員支持主席鮑威爾的鷹派立場，市場現時預期聯儲局下月有近７０％機會加息

７５個基點。人民幣貶值壓力持續，中間價今報６﹒８９０６，較上個交易日跌１０４點子，錄

三連貶，創２０２０年８月２６日以來兩年新低。



＊比亞迪開倒車，其他車股亦緊張＊



能源車巨頭比亞迪遭股神巴菲特減持的消息曝光，據港交所文件顯示，巴菲特旗下的投資公

司巴郡，上周三（２４日）於場內減持比亞迪３３﹒１萬股Ｈ股或０﹒１２％，每股平均價約

２７７元，套現３﹒６９億元。據比亞迪中期業績披露，截至６月底，巴菲特原持有２﹒２５億

股比亞迪，對比最新持股量的２﹒１９億股，減少約６２８﹒１萬股，若以上周三沽貨均價

２７７元推算，累計減持貨值１７﹒４億元。

內媒引述比亞迪投資者關係部門相關人士稱，公司也是看到股權披露才知道相關減持，但市

場不用過度解讀。

巴菲特持有比亞迪１４年來首次賣出，這個消息顯然打擊新能源汽車板塊，或是對新能源車

板塊的新一次壓力測試，滬深新能源車股齊齊跳水，比亞迪Ａ股急跌７﹒４％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）跌５﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）挫５﹒４％，北汽藍谷

（滬：６００７３３）跌５﹒３％，長城汽車（滬：６０１６３３）跌２﹒２％。



＊燃氣股急瀉，民航股績後續疲＊



俄羅斯天然氣工業公司以管道維護為由，今日起暫停透過北溪１號管線向德國供應天然氣，

令歐洲能源危機進一步惡化。Ａ場燃氣股今早劇跌，午後北溪１號暫停輸氣的新聞報道後亦未回

升，迪森股份（深：３００３３５）股價瀉１３﹒７％，德龍匯能（深：０００５９３）、安彩

高科（滬：６００２０７）跌停，水發燃氣（滬：６０３３１８）跌９﹒９％近跌停，國新能源

（滬：６００６１７）挫８﹒８％，九豐能源（滬：６０５０９０）跌７﹒３％。

在新冠大流行疫情期間，中國的邊境基本上封鎖，導致國際航班崩潰。雖然國內航空服務一

度支撐了航空公司業務，但仍不足以遏制虧損，而上海、旅遊熱點三亞等地早期遭封控亦大大打

擊內地旅遊意欲。中國三大國有航空公司今年上半年交出各自史上最差業績，虧損各超過百億元

，其中中國國航（滬：６０１１１１）跌１﹒３％，南方航空（滬：６０００２９）走低

１﹒１％，中國東航（滬：６００１１５）無升跌。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０７８﹒８４ ＋０﹒０７

上證綜合指數 ３２０２﹒１４ －０﹒７８ ４３１７﹒５８

深證綜合指數 ２０９６﹒０７ －１﹒９５ ５７０５﹒９７

上證Ｂ股指數 ３０４﹒８４ －１﹒５８ ３﹒１２

深證Ｂ股指數 １２１６﹒６０ －１﹒３０ １﹒１７

上證１８０指數 ８５９９﹒４３ ＋０﹒４３

上證３８０指數 ５８７５﹒８５ －２﹒１９

深證成份指數 １１８１５﹒７９ －１﹒２９

中小創新指數 ２３７５﹒５７ －３﹒４６

深圳創業板指數 ２５７０﹒４１ －１﹒６０

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