《經濟通通訊社３１日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒２５％，報８５４１﹒０７點，上
證３８０指數半日跌２﹒３４％，報５８６６﹒６５點。
半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒８２億元，用１０﹒１８
億元或近２％。
三家大型國有銀行公布中期業績，半年盈利仍錄得增長但增長率有所放緩，不良貸款率未見
明顯增加，惟房企不良貸款率亮起紅燈。績後相關Ａ股股價表現暫見平穩，其中工商銀行
（滬：６０１３９８）、中國銀行（滬：６０１９８８）股價無升跌，建設銀行
（滬：６０１９３９）升０﹒４％。
自新冠大流行疫情爆發至６月底，中國三大國有航空公司的總虧損已擴大至１２７６億元。
國航（滬：６０１１１１）中期未經審核虧損擴大至約１９４億元，股價半日跌０﹒１％；東航
（滬：６００１１５）中期未經審核虧損擴大至約１８７億元，股價無升跌；南航
（滬：６０００２９）中期未經審核虧損擴大至約１１４﹒９億元，股價跌０﹒９％。
光伏股持續回落，隆基綠能（滬：６０１０１２）跌２﹒４％，通威股份
（滬：６００４３８）挫５﹒２％，國電南瑞（滬：６００４０６）跌３﹒５％，三峽能源
（滬：６００９０５）跌１﹒９％，晶科能源（滬：６８８２２３）跌３﹒２％，天合光能
（滬：６８８５９９）跌逾２％，海螺水泥（滬：６００５８５）跌０﹒３％。
滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）
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