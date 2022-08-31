《經濟通通訊社３１日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒２５％，報８５４１﹒０７點，上

證３８０指數半日跌２﹒３４％，報５８６６﹒６５點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０９﹒８２億元，用１０﹒１８

億元或近２％。

三家大型國有銀行公布中期業績，半年盈利仍錄得增長但增長率有所放緩，不良貸款率未見

明顯增加，惟房企不良貸款率亮起紅燈。績後相關Ａ股股價表現暫見平穩，其中工商銀行

（滬：６０１３９８）、中國銀行（滬：６０１９８８）股價無升跌，建設銀行

（滬：６０１９３９）升０﹒４％。

自新冠大流行疫情爆發至６月底，中國三大國有航空公司的總虧損已擴大至１２７６億元。

國航（滬：６０１１１１）中期未經審核虧損擴大至約１９４億元，股價半日跌０﹒１％；東航

（滬：６００１１５）中期未經審核虧損擴大至約１８７億元，股價無升跌；南航

（滬：６０００２９）中期未經審核虧損擴大至約１１４﹒９億元，股價跌０﹒９％。

光伏股持續回落，隆基綠能（滬：６０１０１２）跌２﹒４％，通威股份

（滬：６００４３８）挫５﹒２％，國電南瑞（滬：６００４０６）跌３﹒５％，三峽能源

（滬：６００９０５）跌１﹒９％，晶科能源（滬：６８８２２３）跌３﹒２％，天合光能

（滬：６８８５９９）跌逾２％，海螺水泥（滬：６００５８５）跌０﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

