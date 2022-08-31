《經濟通通訊社３１日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒４３％，報８５９９﹒４３點，

上證３８０指數收跌２﹒１９％，報５８７５﹒８５點。

俄羅斯天然氣工業公司以管道維護為由，今日起暫停透過北溪１號管線向德國供應天然氣，

令歐洲能源危機進一步惡化。燃氣股今早劇跌，午後北溪１號暫停輸氣的新聞報道後亦未回升。

安彩高科（滬：６００２０７）跌停，水發燃氣（滬：６０３３１８）跌９﹒８％，國新能源

（滬：６００６１７）挫８﹒８％。

資金循陸股通淨流入近７９億元人民幣。白酒股午後拉漲穩市，山西汾酒

（滬：６００８０９）漲３﹒１％，舍得酒業（滬：６００７０２）升３﹒２％，水井坊

（滬：６００７７９）升４﹒９％，股王貴州茅台（滬：６００５１９）升２﹒９％。

三家大型國有銀行公布中期業績，半年盈利仍錄得增長但增長率有所放緩，不良貸款率未見

明顯增加，惟房企不良貸款率亮起紅燈。績後相關Ａ股股價今早表現平穩，午後悉數轉升，工商

銀行（滬：６０１３９８）升０﹒５％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒３％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升０﹒９％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

