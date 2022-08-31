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AH股新聞

31/08/2022 15:20

《滬股通》上證１８０收升０﹒４３％，上證３８０跌２﹒１９％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒４３％，報８５９９﹒４３點，
上證３８０指數收跌２﹒１９％，報５８７５﹒８５點。
　　俄羅斯天然氣工業公司以管道維護為由，今日起暫停透過北溪１號管線向德國供應天然氣，
令歐洲能源危機進一步惡化。燃氣股今早劇跌，午後北溪１號暫停輸氣的新聞報道後亦未回升。
安彩高科（滬：６００２０７）跌停，水發燃氣（滬：６０３３１８）跌９﹒８％，國新能源
（滬：６００６１７）挫８﹒８％。
　　資金循陸股通淨流入近７９億元人民幣。白酒股午後拉漲穩市，山西汾酒
（滬：６００８０９）漲３﹒１％，舍得酒業（滬：６００７０２）升３﹒２％，水井坊
（滬：６００７７９）升４﹒９％，股王貴州茅台（滬：６００５１９）升２﹒９％。
　　三家大型國有銀行公布中期業績，半年盈利仍錄得增長但增長率有所放緩，不良貸款率未見
明顯增加，惟房企不良貸款率亮起紅燈。績後相關Ａ股股價今早表現平穩，午後悉數轉升，工商
銀行（滬：６０１３９８）升０﹒５％，中國銀行（滬：６０１９８８）升０﹒３％，建設銀行
（滬：６０１９３９）升０﹒９％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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