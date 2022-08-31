《經濟通通訊社３１日專訊》深證成指半日跌１﹒７４％，報１１７６２﹒５６點，深證中

小創新指數半日跌３﹒１８％，報２３８２﹒２５點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２８﹒０９億元，賣盤超買盤，

淨流出８﹒０９億元。

新能源車巨頭比亞迪（深：００２５９４）遭股神巴菲特減持的消息曝光。消息顯然打擊新

能源汽車板塊，或是對新能源車板塊的新一次壓力測試，滬深新能源車股齊齊跳水，比亞迪半日

急跌７﹒１％，報２８８﹒６５元，長安汽車（深：０００６２５）瀉４﹒０４％。

作為新能源汽車產業鏈之一的鋰業股同樣有沽壓，贛鋒鋰業（深：００２４６０）急挫

６﹒３％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌４﹒６％，寧德時代（深：３００７５０）跌

２﹒６％，鹽湖股份（深：０００７９２）跌３﹒０３％，中興通訊（深：００００６３）跌

１﹒５％，邁為股份（深：３００７５１）插６﹒６％。

電子煙概念股熱度減退，立訊精密（深：００２４７５）回吐１﹒４％，欣旺達

（深：３００２０７）跌４﹒５％，鵬輝能源（深：３００４３８）瀉７﹒７％，電連技術

（深：３００６７９）跌７﹒５％，贏合科技（深：３００４５７）跌近５％，長盈精密

（深：３００１１５）跌６﹒９％，盈趣科技（深：００２９２５）跌１﹒１％，天音控股

（深：０００８２９）跌４﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

