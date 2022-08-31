《經濟通通訊社３１日專訊》深證成指今日收跌１﹒２９％，報１１８１５﹒７９點，深證

中小創新指數收跌３﹒４６％，報２３７５﹒５７點。

電子煙概念股熱度減退，立訊精密（深：００２４７５）回吐０﹒８％，欣旺達

（深：３００２０７）跌逾４％，鵬輝能源（深：３００４３８）瀉７﹒７％，電連技術

（深：３００６７９）跌８﹒３％，贏合科技（深：３００４５７）跌７﹒１％，長盈精密

（深：３００１１５）跌８﹒１％，天音控股（深：０００８２９）跌３﹒５％。

俄羅斯天然氣工業公司以管道維護為由，今日起暫停透過北溪１號管線向德國供應天然氣，

令歐洲能源危機進一步惡化。燃氣股今早劇跌，午後北溪１號暫停輸氣的新聞報道後亦未回升。

迪森股份（深：３００３３５）股價瀉１３﹒７％，德龍匯能（深：０００５９３）插一成跌停

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新能源車巨頭比亞迪（深：００２５９４）遭股神巴菲特減持的消息曝光。消息顯然打擊新

能源汽車板塊，或是對新能源車板塊的新一次壓力測試，滬深新能源車股齊齊跳水，比亞迪急跌

７﹒４％，報２８７﹒９８元人民幣，長安汽車（深：０００６２５）瀉５﹒４％，寧德時代

（深：３００７５０）跌１﹒７％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

